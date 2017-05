Suinau está “sorprendido” por denuncias de abusos y maltratos en centro femenino del Inisa

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) comenzó una investigación administrativa para comprobar si son ciertas las denuncias por abusos sexuales y maltratos a internas del centro femenino que se realizaron en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.

¿Qué opina el sindicato de trabajadores sobre estas denuncias? Hablamos al respecto con Joselo López, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau).

Nos enteramos de esta situación por los medios de comunicación, porque las funcionarios que hicieron las denuncias no se comunicaron con el sindicato.

Lo que nos cuentan la mayoría de nuestras compañeras no coincide con el relato de estas funcionarias ante el Parlamento, por lo que nos sorprendieron estas denuncias. Ese centro funciona de buena manera, hay muchas actividadades y no ha tenido problemas en los últimos tiempos.

Creo que en este caso la administración hizo lo que correspondía: ordenar una investigación de urgencia y otra administrativa. Hay que esperar para determinar si hay alguna responsabilidad concreta en función de las denuncias que se hicieron.

Cuando hay alguna cuestión como la que se denunció, de jóvenes que se autoagredían o recibían maltrato, lo que hay que hacer es lo que dispuso la administración: investigar y dar garantías para determinar si esto es así. Lo que sucede muchas veces es que las jóvenes que están en privación de libertad se autoagreden con cortes y cuestiones por el estilo. El protocolo no está muy claro en ese sentido, pero la práctica que se lleva a cabo es tratar de preservar que no se sigan autoagrediendo y llamar a la atención de salud.

El personal técnico en esta institución es escaso. Muchas veces está más destinado a hacer informes que al tratamiento directo de los jóvenes.

Lo de las relaciones sexuales nos llama mucho la atención porque es una agresión gravísima. En los módulos no hay trabajadores masculinos con las jóvenes. Por lo que hemos escuchado de la presidenta, esta situación se ha descartado.

Las funcionarias fueron directamente al Parlamento y por el sindicato no pasaron, tampoco transitaron los ámbitos que tiene la propia institución como los servicios jurídicos o hablar con mandos medios. No tenemos problemas en coincidir con la administración cuando las cosas se hacen como corresponden: ojalá esto se hiciera en todos los casos, cosa que no sucede. Normalmente se sale primero a denostar a los trabajadores.

Ahora estamos presentando un recurso contra la decisión de definir que el día del funcionario del Inisa sea el mismo día que el del cumpleaños de la presidenta. Creemos que no tiene fundamento lógico. No coincidimos con la presidenta ni con el directorio.

Muchos trabajadores terminan lastimados tratando de separar líos, que en cualquier momento van a terminar en situaciones muy complejas.