“Tengo que pedirle perdón a muchos votantes de la 609 porque permití que Gonzalo Mujica llegara al Parlamento”

En este sentido, el legislador por el Frente Amplio apuntó:

“Vamos a intentar que exista Rendición de Cuentas.

Creo que hoy el Frente Amplio no tiene mayorías automáticas, propias, eso no quiere decir que la oposición tenga mayoría. La oposición no es un bloque homogéneo. Hay diferentes sectores y diferentes sensibilidades en partidos diferentes.

No comparto la idea de que hay que cambiar votos por cargos, que es un poco donde se instala Mieres. El Frente Amplio tiene que demostrar que sigue teniendo fuerza y votos para liderar los cambios en Uruguay. Hay que discutir con las oposiciones.

Esa obsesión con el voto 50… hay que discutir. Cualquier indicio que haya de cualquier gobernante del Frente Amplio que pueda haber indicios de corrupción, el FA los ha denunciado. Siempre hemos sido los primeros en denunciar. Erlich lo hizo. Lima en la comuna lo hizo con los ediles del Frente Amplio.

Con Gonzalo Mujica quiero ser muy claro: creo que lo que está haciendo está mal. No hago política con el odio ni con la venganza. Discrepo porque subió por la izquierda y se bajó por la derecha, discrepo con lo que está planteando. No creo que se precise huevo para hacer política, como dijo él. Se precisa ética y votos. Y se precisan ovarios, porque son muy pocas las mujeres.

Tengo que pedirle perdón a muchos votantes de la 609 porque permití que alguien como Gonzalo Mujica llegara una banca en el Parlamento. Nos equivocamos porque yo salí a buscar votos proponiendo una propuesta de izquierda, pero había uno allí que pensaba otras cosas. Los empezó a comentar después que salió diputado.

En política hago política con la realidad. Y eso me da que tengo que asegurar los 49 votos frenteamplistas y de ahí ir a discutir con la oposición. Creo que hay que hablar con todos, porque hay un dato: si uno revisa las votaciones del Parlamento, se va a encontrar que muchas veces no sola vota el Frente Amplio, sino que otros partidos se unen. Pero no era un dato periodístico porque siempre estaban los 50 votos del Frente Amplio.

El Frente Amplio fue históricamente el tercer excluido. Cuando el FA llegó al Gobierno y pasó a ser mayoría, siguió esa lógica binaria. Amado dice algo muy cierto: existen diferentes agendas, lo que hay que hacer es generar un diálogo político. Es el desafío de hoy. Tenemos que ir a negociar y discutir, pero llevar una propuesta del Frente Amplio. Tenemos que plantear nuestra Rendición de Cuentas y a partir de eso negociar”.