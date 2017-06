El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y la Dinama lanza un Observatorio Ambiental. Hablamos con Alejandro Nario, director de la Dinama, sobre la futura planta de UPM y la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo contra el cambio climático, entre otros temas.

Estados Unidos tiene un nivel de compromiso que lo lleva hasta el 2018, 2019. No es claro cómo va a revertir este compromiso internacional. En un momento se discutía si el cambio climático era un proceso natural, cíclico… o si no lo era. Hoy está claro que es cíclico, pero que se ha intensificado. Lo de Estados Unidos impacta en varios sentidos. No se hacen responsables de su responsabilidad histórica.

Uruguay tiene un montón de especies que están en peligro de extinción. Si yo elimino un ecosistema de un lado, eso puede repercutir en cualquier otro. En la década del 50, 60, se tomaron muy malas decisiones. Y hoy lo estamos pagando.

El Observatorio Ambiental era una obligación legal del ministerio. La idea es que sea algo dinámico y moderno. Tenemos cada tres años que hacer un informe, pero hoy cambia todo mucho más rápido. La idea es tener todo disponible.

La idea es generar indicadores, que la población sepa de forma sencilla qué es lo que está pasando con el medio ambiente. La población tiene que asumir que tiene una responsabilidad.

Primero aumentamos la capacidad de multas y controles. También buscamos ampliar la coordinación. Y ahora está el tema de los delitos ambientales, que hacía falta.

El ministerio trató una estrategia que priorizó las cuencas de agua potable. Todos los cursos del Uruguay tienen niveles de fósforo altos. Pero el problema son los lagos, donde sí se generan condiciones para el desarrollo de cianobacterias.