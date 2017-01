“Trump es la explotación de la anti ideología y de la anti política, no se ata a nada”

Así habló Sanguinetti:

En medio del escenario, este presidente nuevo electo que divide al país, descalifica a Washington, descalifica a los partidos. Se instala en un lenguaje populista realmente entristecedor.

EE.UU. no es solo la economía mayor del mundo, es la fuerza militar más importante del mundo, es un país de una enorme importancia y una gran responsabilidad.

Cuando uno ve esto, uno no tiene sino que preocuparse. Uno lo ve tuitear y parece Cristina y ve una conferencia de prensa y parece Maduro. Es un estilo y el estilo importa mucho. Todo empieza en la palabra y cuando la palabra se degrada, se desgrada todo.

(…)

Trump habla de los tratados como si no existieran, de los compromisos de EE.UU. como si no existieran. El mundo empieza con él, así lo dijo. No se siente parte de la continuidad histórica de una República. Tiene un lenguaje mesiánico por arriba de cualquier institucionalidad que es preocupante.

Uruguay tiene que tener prudencia, no tenemos hoy otra actitud posible que esa. Mantener los códigos habituales y esperar. En la retórica de Trump, Latinoamérica da la impresión que está muy lejos, salvo México con el cual tiene una actitud denigrante.

(…)

Por supuesto, EE.UU. es un país importante para cualquiera del mundo, en nuestro caso viene siendo nuestro primer mercado. Es una relación siempre importante y a su vez es un país con el cual tenemos una larga tradición.

Yo no voy a hacer pronósticos porque no tiene sentido. Trump no sacó el 60 % de los votos, Trump sacó casi tres millones de votos menos que Hillary, tampoco es el dueño del país. Eso revela que él no es el dueño del país. Un presidente siempre se supone que tiene que tratar de dividir lo menos posible, unir lo más posible y no instalarse en una mitad y desde allí descalificar a todo el resto.