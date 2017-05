El magíster en Educación Renato Opertti, socio fundador de Eduy21, afirma que el sistema educativo uruguayo mantiene los mismos problemas centrales sin resolver “desde el retorno de la democracia” hace más de tres décadas.

Hablamos sobre la propuesta de Eduy21.

El país necesita mucha discusión y mucho intercambio franco sobre los temas. Los países que más progresan en educación en el mundo son aquellos que tienen claridad en la visión educativa de largo aliento: piensan la educación a 20 años. Eso requiere recursos, pero primero requiere visión y liderazgo político.

No estoy diciendo que el país no tenga que hacer un esfuerzo fiscal, pero lo tiene que hacer alineado con una visión de política educativa.

La inversión por alumno se ha duplicado en los últimos años, y eso es importante. Pero eso no se corresponde con mejoras sostenidas y disponibles en los resultados de aprendizaje. Hemos invertido más, pero nos ha faltado una visión potente para saber a dónde dirigir esa visión.

EDUY21 nació para cambiar las bases del sistema educativo. Felicitamos al Plan Ceibal, pero el ADN de ese plan no es el del sistema educativo. Lo que importa es darse cuenta que el país no ha mejorado en la calidad del aprendizaje. Un Uruguay con estos indicadores educativos no es sostenible.