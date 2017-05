¿Uruguay está preparado para el nuevo Código del Proceso Penal?: la visión del fiscal Gustavo Zubía

“A partir del 16 de julio, donde se apruebe el Código como está, esto va a ser peor”.

Si no hay cambios, el próximo 16 de julio entrará a regir el nuevo Código del Proceso Penal. Funcionará con juicios orales y un nuevo sistema que se llama acusatorio, donde el fiscal (y no el juez) es el que dirigirá las investigaciones. Además, la prisión preventiva ya no será la regla, como sucede en el sistema actual.

El fiscal Gustavo Zubía ha sido uno de los más críticos con este nuevo sistema.