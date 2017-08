Valenti: “Además de jugarse el cargo de Sendic, se juega la presidencia de Miranda en el Frente Amplio”

Ante la reunión de urgencia que mantuvo el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, con los principales dirigentes del partido, con el objetivo de analizar la situación del vicepresidente Raúl Sendic, hablamos con Esteban Valenti.

En Uruguay hay una gran preocupación por cómo se dilucida esta situación. Uruguay es el país número uno en transparencia internacional, porque cuando se enfrenta a situaciones de este tipo, reacciona.

Ahora se guarda durante un período en la caja fuerte: eso ya me suena mal. Después se discute si conviene, cuándo conviene, en lugar de apurar los plazos.

Con estas cosas no se puede especular. La inmensa mayoría de la población está harta del tema, pero hay una sensibilidad especial. La inmensa mayoría de los frenteamplistas quiere terminar con esta historia.

A partir de ahora, desde el punto de vista institucional, ni el presidente puede pedirle la renuncia a Sendic. El TCP puede plantear reparos del tipo ético. Este tema ocupa un espacio político y desplaza a otros.

El desarrollo posible es ir al Plenario. Además de jugarse el cargo de Sendic, se juega la presidencia de Miranda en el Frente Amplio. El Partido Comunista debería pensar en cambiar de nombre.

No he terminado de asombrarme. Yo creía que Sendic no tenía que ser vicepresidente por la gestión de Ancap. La gestión se conocía, solo había que mirar los informes. Lo que nunca me hubiera imaginado es que termináramos discutiendo por un colchón. Sendic no tenía ningún antecedente para ser vicepresidente, ninguno. Y Ancap fue un proyecto político que fracasó después de que ya fuera vicepresidente.

Me da un poco de lástima. Si él renuncia, se va, estudia genética y se pone a dar la batalla… es un hombre joven. Le sacaría al Frente Amplio un rallador por el que nos están pasando todos los días.

Con el anuario del día después de la situación de las empresas públicas, con un modelo de que la plata puede resolver cualquier cosa. Después de todo eso, ¿no creen que si no se hubiera cerrado Pluna en su momento, el agujero era incontenible?

Hay que resolver con dignidad y de acuerdo a las normas éticas del Frente Amplio el episodio, sin pensar tanto en las elecciones.

Veo sufriendo a Nin Novoa con el tema de Venezuela, pero la posición de Uruguay es insuficiente. Lo de Venezuela ya no soporta más.