Valenti: “Sendic es la expresión de un proyecto político que era transformar Ancap para que se propusiera ser presidente”

Esteban Valenti opina que es un “horror” que los partidos de izquierda estén teniendo tantos problemas de corrupción en la región. Sobre las denuncias contra el vicepresidente Raúl Sendic, considera que “algún día alguien tendrá que explicar la defensa realizada por el presidente Tabaré Vázquez”.

Hablamos sobre estos y otros temas con el publicista y periodista.

Vengo porque hay que dar la cara, porque sino uno se siente mal cuando lo invitan por otros temas. Cuando vienen los temas difíciles como este de la corrupción, también hay que dar la cara.

Hay una gran ofensiva imperialista, de la derecha, hay planes políticos para sacarlos. Pero eso a mí no me representa ninguna explicación. Le doy el derecho a la duda, para eso funciona la Justicia. El juez condena a Lula, no lo encarcela, pero puede pasar a otras instancias. ¿No hay varios ministros del Gobierno del PT que están procesados por causas de corrupción? Dilma sacó cuatro ministros por esas mismas causas. ¿No es demasiado reiterado el tema de la corrupción en el orden del día de nuestra corriente de izquierda?

Si tú te proponés distribuir la riqueza de forma más justa, ¿cómo no vas a buscar la honestidad? Está empezando a aparecer la justificación de que “el poder siempre corrompe”. Y esa es la justificación de los corruptos. Aunque sea un error, las acusaciones se dan porque hay un clima determinado en el país.

En Uruguay el tema ha estado a otro nivel. Hasta que no se pronuncie la Justicia en cuanto a la corrupción, no voy a hablar de corrupción porque es demasiado terrible y dolorosa, no se resuelve con una decisión política.

No se necesito que se pronuncie la Justicia para saber lo que es inmoral. Está confirmado y demostrado de manera abrumadora [lo del título de Sendic]. Los medios teñimos nuestra propia visión. Pero los medios uruguayos de hoy con los de hace 15 años… el cambio cultural y plural que se ha dado es enorme. Antes no había un conflicto sindical que pasara por una pantalla de televisión.

¿El Frente Amplio ha encarado un debate de fondo sobre las causas y los remedios para que este tipo de cosas no nos pasen? No. El nuevo secretario del Partido Colorado dijo que había que preocuparse de estos temas para que eso acá no pase.

Si Sendic dice que es un revolucionario y es de izquierda, tendría que haber reconocido errores y haber hecho autocrítica.

Las encuestas no me llamaron la atención. Creo que el caso Sendic tiene su impacto: esto impacta sobre todos los que cumplen su responsabilidad, sobre los que son buenos servidores del Estado.

No entiendo la defensa de Vázquez a Sendic: no hay ninguna explicación que me justifique lo que hizo. El principal acusador de la mala gestión de Sendic en Ancap es el presidente Tabaré Vázquez. Cambió el directorio y puso gente totalmente diferente.

Sendic dijo que estaba orgulloso: no hizo autocrítica en ningún momento. Debería tener un mínimo de sentido republicano y darse cuenta de que algo pasa.

Sendic es la expresión más desnuda y terrible de un proyecto político, que era transformar a Ancap en la imagen del Estado potente, capaz de encarar todos los proyectos que se propusiera sin importar lo que pasara, y además era la base para que una persona sin ninguna trayectoria, solo con un apellido, se propusiera ser presidente. Y fracasó.

Lo único grande que tuvo la dictadura fue lo que nos enseñó, que fue a hacer de la política la actividad más pacífica que tiene nuestro país. Y el tema de la corrupción afecta eso.