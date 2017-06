¿Verónica Alonso 2019?: “Pretendemos hacer crecer al partido y fortalecer la pata wilsonista”

En las últimas semanas, varias encuestas comenzaron a marcar su nombre entre aquellos que tienen mejor imagen o que podrían recibir intención de voto. Y una cuenta de Twitter que la apoya se denomina “Verónica 2019” (@Compromiso2019). Por otra parte, la semana pasada se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonom,i para presentarle propuestas sobre presos y trabajo.

Conversamos con la senadora nacionalista Verónica Alonso.

Lo que nosotros pretendemos es hacer crecer al Partido Nacional, que es la principal fuerza de oposición. Queremos fortalecer la pata wilsonista, progresista, ese nacionalismo popular que históricamente ha tenido el partido.

Creo en las encuestas, no porque me den bien o mal: es una foto del momento. Pero no podemos quedarnos solo con eso. Me pongo contenta con esos números, pero hay que tomarlos como fotografías del momento.

También me genera mayor responsabilidad el no defraudar a aquellos que empiezan a depositar esa confianza o ese apoyo. No descarto ser candidata, pero creo que eso viene acompañado del apoyo de la gente. Nadie puede autoimponerse: es de abajo hacia arriba.

El tema de las candidaturas viene más tarde. Me parece importante generar esa pata del partido porque está rengueando: no puede quedar solamente con la pata que ya está muy bien consolidad, que es liderada por Lacalle Pou. Hoy nuestros aliados circunstanciales para una posible instancia electoral están debilitados, como ser el Partido Colorado.

Le comenté a Lacalle Pou que me iba a plantear con Eduardo Bonomi. Entendía que en este tema necesitamos desde hoy buscar una solución. Me fui a recorrer las cárceles, quería verlo con mis propios ojos. El sistema penitenciario es un eslabón directo con la inseguridad. Y la situación allí es muy compleja. Las cárceles muestran la derrota de una sociedad, lo enfermo de esa sociedad.

Hay lugares en los que no hay posibilidades de rehabilitar a nadie: el trato es cruel, inhumano y degradante. ¿Cómo hacemos para curarlos? La forma es mediante el trabajo.

El camino es buscar el diálogo, y eso no es solo tirar la propuesta a la prensa. Prefiero presentar una o dos y que eso llegue a algo que se concrete. Yo tengo un compromiso y es que las cosas pasen y se hagan. Yo puedo esperar al 2020 o tomar este camino, aunque el costo sea teniendo rispideces con algunos de mi partido.