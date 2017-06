Walter Zimmer sobre Carlos Moreira: “Tengo las relaciones rotas definitivamente. Donde él esté, yo no voy a estar”

El Tribunal de Apelaciones decidió archivar el caso del exintendente de Colonia Walter Zimmer. El dirigente nacionalista había sido procesado en 2014 por abuso de funciones, luego de haber extendido el plazo para empadronar vehículos en ese departamento.

Zimmer llegó a cumplir 70 días de prisión por el crimen del cual ahora fue absuelto. ¿Por qué considera que se “comió un garrón”? ¿Por siente que el Partido Nacional estuvo “ausente durante este proceso?

Hablamos con el dirigente nacionalista Walter Zimmer.

Setenta días sin tener nada que ver, incluso un día sin tener nada que ver. No hay nada con que reparar los daños que en su momento causaron. No existe dinero, salvo que los billetes tapen las heridas mías y de mis amigos, familia.

Acá algo pasó. Los compañeros que integran el Partido Nacional me fueron a visitar, estuvieron conmigo: dirigentes, militantes, compañeros de otros departamentos, los intendentes, senadores, diputados, varios integrantes del Directorio. Pero siempre dije que el honorable Directorio tendría que haber tenido una actitud más solidaria, no ponerse de mi lado.

Hubo una subida de apuesta de la propia jueza. Me quedan dudas sobre qué pasó. La interna nacionalista en Colonia va a seguir siendo feroz. En este momento tengo rotas las relaciones rotas con el intendente de Colonia, Carlos Moreira. No quiero alimentar más la separación. Donde él esté, yo no voy a estar.

Me fue a ver muchísima gente del Frente Amplio. Pero yo sigo estando en Alianza. Yo no sé qué es lo que es Juntos. A mí nadie me llamó. Larrañaga formó algo muy personal. Irme del Partido Nacional no está en mi consideración en este momento. Algo falló.

Larrañaga es una excelente persona, le ha hecho muy bien al partido, ha cumplido etapas que no muchos las hacen. Es una persona que va para adelante, reconozco su valentía. Pero a veces se dice que más de lo mismo puede llegar o puede no llegar: hay gente que plantea eso. Del lado de Lacalle Pou está clara la cosa, del otro lado no están claras las cosas y nada ayuda a aclarar.