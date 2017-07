Wilfredo Rodríguez (AFE): “El trabajo de los técnicos de UPM nunca se cortó”

El Gobierno le pidió públicamente al sindicato de AFE que tenga “una mirada más elevada y una mayor toma de conciencia”. Van dos paros que se realizan justo cuando técnicos de UPM vienen a hacer un análisis de las vías, en vista de la posible instalación de una nueva planta de celulosa.

El Poder Ejecutivo está trabajando en una licitación para reestructurar un tramo, un impulso que podría ayudar al postergado anuncio de que se llegará en algún momento a tener un sistema ferroviario moderno. ¿En qué etapa se está para conseguirlo? ¿Cómo es hoy la actualidad y desafíos de AFE?

Hablamos sobre este y otros temas con Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE.

Creemos que se han tomado medidas excesivas en los últimos tiempos: venimos acordando con el sindicato desde hace muchos meses.

Ellos plantearon varios problemas urgentes. Uno tiene que ver con los conductores, porque AFE ya no transporta carga, por lo que ellos dejan de circular en las vías. No obstante, la operadora todavía no tiene los conductores necesarios, por lo que AFE puede ofrecerles prestar ese servicio.

Por otro lado plantearon el tema de los señaleros, que habilitan el tráfico de vía en el Área metropolitana. Nosotros no estuvimos dispuestos a renovar el convenio que tenían: ahí empezó el conflicto. Pero llegamos a un nuevo acuerdo, que ya está pronto para firmar. Ellos nunca pararon de hacer paros y de tomar medidas.

Lo que dice Darío Pérez no es cierto. La alcaldesa nunca me pidió una entrevista. El intendente de Maldonado sí me pidió una entrevista, y venía acompañado de dos diputados, uno era Darío Pérez, y la alcaldesa. Los recibimos a todos, menos a Pérez, porque no fue, pero sí a su suplente. Me reuní con toda la delegación. Estuvimos casi una hora trabajando en sus propuestas. No es cierta la acusación que hace Darío Pérez.

El trabajo de los técnicos de UPM nunca se cortó. Cuando se hicieron los dos paros, los técnicos ya estaban en el país y siguieron estando.

UPM es casi la única oportunidad que tiene el ferrocarril de nuestro país de funcionar. Tenemos que elegir el camino del conflicto o de la negociación.