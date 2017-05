Valdez: “En este momento, el fútbol necesita una atención especial”

El episodio ocurrido en un partido de Tercera División entre Rampla Juniors y Cerro, donde un integrante de la seguridad picapiedra fue herido de bala, puso otra vez sobre el tapete el tema de la seguridad en el fútbol.

Las autoridades de la AUF y representantes de la Intergremial (que reúne a árbitros, personal de recaudación, entrenadores y periodistas) se reunirán con el Ministerio del Interior: ¿podrá comenzar este fin de semana el torneo Intermedio?

Hablamos sobre todos estos temas con el presidente de la AUF, Wilmar Valdez.

La seguridad y el fútbol uruguayo

Hay partidos que tienen más riesgos que otros. El hecho de la Tercera División de Cerro y Rampla fue inusual: fue totalmente inesperado que una persona vaya a un partido de Tercera División a intentar lastimar a otra. Fue un episodio muy particular.

Hoy vamos a la reunión con Jorge Vázquez con la expectativa de hacer nuestros planteamientos.

El fútbol es un evento de características muy especiales: no queremos privilegios, pero sí creo que merece atención para determinados momentos. No planteamos presencia policial en todos los espectáculos, también de divisiones inferiores, pero sí creemos que hay partidos también en divisiones formativos que pueden tener más riesgos.

La presencia policial no garantiza nada: pedimos la actuación policial cuando sí lo amerite y cuando sí haya problemas. Si me dicen que es conveniente que la Policía esté oculta o afuera del estadio, no tengo elementos para rebatir eso: pero sí quiero que la Policía actúe si surgen problemas.

El convenio que se firmó establecía que nos comprometíamos a poner las cámaras en el Centenario y la adquisición de equipos móviles: y se cumplió. Hay un montón de medidas que son productivas y que creo que en un mediano y largo plazo van a tener resultados.

En Uruguay cuando hay algo novedoso, al principio, siempre decimos no. Ni el decreto, ni la AUF prohíben la venta en el propio día del partido, pero los puntos de venta deciden no hacerlo por razones de seguridad.

Lo que se viene para este campeonato, seguramente para la segunda o tercera fecha, es la venta de entradas online, donde sí se va a poder comprar hasta el mismo día y hasta quien tenga un smartphone podrá ir con su celular y ser escaneado.

Nosotros adquirimos las cámaras móviles, pero las operan los policías. Para nosotros es fundamental que esa inversión que se hizo se utilice y sea eficaz. Son seis equipos móviles: creo que serán una herramienta importante.

La Integremial paralizó las actividades solo por el fin de semana: tienen la voluntad de buscar soluciones.

No se trata de pasar factura al pasado, sino mirar para adelante. El Ministerio del Interior sabe lo que significa el fútbol para este país y sabe que el fútbol ha dado señales y muestras de compromiso: se han cumplido con determinados requisitos. En este momento el fútbol necesita una atención especial.

En un espectáculo como el fútbol, donde hay una masa de gente importante, y donde la pasión suele producir desbordes, uno se siente más seguro viendo a la Policía. Si uno organiza una fiesta privada en un club como cualquier ciudadano, si hay un problema uno llama a la Policía y la Policía tiene que ir. Eso es lo que nosotros reclamamos.

Se jugó un clásico de noche después de siete años: era prácticamente imposible. Asumimos con responsabilidad el riesgo porque pensábamos que se podía si teníamos la colaboración de la Policía. El Ministerio del Interior entendió que tenía que colaborar. Y hubo una coordinación.