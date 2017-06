Arrancó la cumbia pop en el Bailando 2017

LA CUMBIA DE LA CHIPI

El último programa de la semana se inició con la presentación del segundo ritmo del Bailando 2017. Los encargados de levantar el telón de la cumbia pop fueron Mariela “La Chipi” Achipi y Mauro Caiazza, quienes realizaron una coreografía de “Le falta un beso”, de Agapornis. En la previa, consultada por Marcelo, la mujer de Dady Brieva le dio su apoyo a Yanina Latorre: “Le pasó a ella, pero mañana me puede pasar a mí. Nadie tiene seguridad de nada en esta vida”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (9) sostuvo: “Este es un ritmo engañoso porque muchos lo subestiman, pero ustedes estuvieron genial. Se nota que se entienden y la pareja fluye”. A Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) también le encantó: “Me parece que este equipo siempre nos va a dar más. Hoy nos trajeron un show redondito”. Moria Casán (10) destacó la química en la pista: “Esta pareja es una bomba, estalla. Desde el comienzo ya me morí”. En cambio, Marcelo Polino (6) puso objeciones: “Me gustó, pero hubo mucho firulete. Esperaba un poco más de cumbia, algo más callejero”. Total: 25 puntos.

A NANCY NO LE ALCANZÓ CON ESFUERZO

Nancy Pazos y Cristian Ponce fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “Loquita”, de Marama. “Este episodio generó un debate de lo que hay que publicarse y lo que no. Somos personas públicas, pero también seres humanos”, comentó la periodista sobre la situación de Yanina Latorre, su compañera en “Los Ángeles de la mañana”. Sin embargo, luego agregó: “Cuando entre a una cancha, el marido ya no va a ser más ´Gambetita’”. Respecto del baile, De Brito (3) señaló: “Valoro el desenfado, pero después del truco fallido parecía el final de una fiesta de casamiento”. Pampita (voto secreto) observó: “Esta vez la coreo estuvo más elaborada, pero para mí no alcanzó. En muchos momentos los vi muy desparejos. Yo sé que te esforzaste, Nancy, pero los vi muy desprolijos”. Moria (5) vio “desmasiados trucos para una mujer que no está acostumbrada a hacer trucos”. Y Polino (1) les bajó el pulgar: “Lo único que me gustó fue la sonrisa de Nancy. Eso lleva punto”. Total: 9 puntos.

EL DIPY AVANZA DESPACITO

En tercer turno, El Dipy y Rocío Pardo salieron a la pista para interpretar “Márchate ahora”, de Los Totora. “Me caso en noviembre de este año, aunque con Mariana (Diarco) no está todo bien”, dijo el cantante, celoso porque su novia empezó clases de acrobacia. De Brito (4) fue el primero en dar su devolución: “Se nota que estás disfrutando el Bailando, Dipy, pero yo no disfruté esta cumbia. Falta ensayo”. Pampita (voto secreto) destacó: “Pude ver la esencia de la cumbia. La próxima tienen que ponerle un poco más de fuerza”. Moria (8) les dio un voto de confianza: “Hubo una energía pareja, actitud y pasión”. En tanto, a Polino (4) le gustó “hasta ahí”. Total: 16 puntos. Antes de su retirada, El Dipy cantó su versión de “Despacito”.