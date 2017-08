Cierra la salsa en el Bailando 2017

EL DIPY ACERTÓ CON SU INVITADO

En el arranque del programa, El Dipy y Rocío Pardo hicieron su coreografía de salsa acompañados de Brian Lanzelotta, al ritmo de “Valió la pena”, de Marc Anthony. Antes de la performance, El Dipy contó cómo fue la notificación personal que recibió de la Policía Federal por una cuota alimentaria. “Es humo, puro circo, tienen que dedicarse a otras cosas”, dijo apuntando también a Mariana Brey, con quien tuvo un duro cruce. “Sos una persona oscura y poco honesta”, le respondió la periodista. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (5) destacó la participación de Brian: “La rompiste. Te tendrías que quedar. Aprovechaste tu oportunidad y no la dejaste pasar. En cambio, El Dipy mostró su esencia de patotero y peleador”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) sostuvo: “Me encantó el trabajo. Todos los trucos fueron muy limpios y el aporte de Brian fue muy bueno”. A Moria Casán (voto secreto) también le encantó: “Rocío la rompió y los chicos estaban en ebullición. Brian estuvo bien arriba”. En tanto, Marcelo Polino (6) salió en defensa de Mariana Brey y remarcó: “Brian le dio una inyección a esta pareja y Rocío está divina”. Total: 19 puntos.

A MAJO LA TRAICIONÓ LA EMOCIÓN

Con Majo Martino de invitada, Christian Sancho y Nina Iraolagoitia salieron a la pista para interpretar “Lo malo se va bailando”, de Alex Matos. En la previa, la periodista se emocionó y recibió el apoyo de todos sus compañeros de trabajo. “Me encanta que estés bailando, Majo. Vi alguna desprolijidad y me faltó un poco de unión entre ustedes, aunque individualmente me gustaron”, observó De Brito (7). “Quiero valorar la emoción de Majo, pero la primera mitad de la coreo la vi fuera de tiempo. La pareja ya está ensamblada, pero el trío no terminó de funcionar”, lamentó Pampita (6). “Rescato la sonrisa permanente de Majo. Hizo un torazo y le puso pasión. No me mató, pero bastante bien”, comentó Moria (voto secreto). “Hubo mucho ruido y pocas nueces. Yo esperaba un poco más”, afirmó Polino (4). Total: 17 puntos.

Sancho y Majo3 Sancho y Majo2 Sancho y Majo Polaco y Silvina Majo emocionada Dipy4 Dipy3 Dipy2 Dipy

LOS PRIMEROS VOTOS REVELADOS

Conocidos los votos secretos de Moria, Pampita y Griselda Siciliani, aseguraron su continuidad en el certamen: Agustín Casanova y Flor Vigna (23 + 10 = 33), Federico Bal y Laurita Fernández (25 + 8 = 33), Sol Pérez –quien contó detalles del accidente que sufrió en las últimas horas– y Fernando Bertona (29 + 9 = 38), Freddy Villarreal y Soledad Bayona (25 + 10 = 35), Gastón Soffritti y Agustina Agazzani (27 + 10 = 37), Naiara Awada y Jorge Moliniers (25 + 8 = 33), La Chipi y Mauro Caiazza (27 + 10 = 37), Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (30 + 10 = 40), Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (27 + 10 = 37), El Polaco –quien besó a Silvina Luna a pedido de Marcelo– y Solange Báez (23 + 9 = 32), Melina Lezcano y Joel Ledesma (22 + 8 = 30), y Chechu Bonelli y Facundo Insúa (20 + 7 = 27).

Por falta de tiempo, el resto de las parejas recién conocerá su suerte el próximo jueves, cuando finalmente se defina una nueva eliminación del Bailando 2017.