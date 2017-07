Cierre de semana con grandes éxitos

TYAGO Y BARBY NO CONVENCIERON

La última gala de la semana se inició con la presentación de Tyago Griffo, quien realizó junto a Barby Silenzi una coreografía basada en temas de “Los Auténticos Decadentes”. En la previa, su mamá, Gladys “La Bomba Tucumana”, lo mandó al frente con la bailarina Rocío Robles. Por su parte, Barby se mantuvo al margen de la pelea entre El Polaco y Silvina Luna. “Son negadores seriales los dos. ¿Es cierto que le estás comiendo la billetera a tu mamá, Tyago?”, inquirió Ángel De Brito (voto secreto). Y agregó: “El baile estuvo más o menos. La segunda parte me gustó más que la primera”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) esperaba más baile: “Sé que las coreos son muy complejas, pero prefiero que bailen desde el principio”. Antes de los últimos puntajes, el coach Nicolás Merlín, quien luego tuvo un pequeño cruce con Marcelo Polino, hizo unos pasos de hip hop. “Los noté mejor. Hace falta más determinación y atención, pero me gusta la pareja”, señaló Moria Casán (7). “A mí me pareció muy pobre. Parecía una prenda de Feliz Domingo”, completó sin anestesia Polino (0). Total: 15 puntos.

CHECHU Y FACUNDO, LOS MEJORES DEL RITMO

A continuación, Chechu Bonelli y Facundo Insúa recorrieron la pista al ritmo de “Jijiji”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Antes de bailar, la modelo volvió a recitar una poesía sobre su participación en el certamen, no muy bien recibida por el jurado, que luego, no obstante, otrogó grandes devoluciones. “Me gustó mucho cómo bailaron, fue una gran coreografía”, sostuvo De Brito (voto secreto). “Fue un show redondo. Estoy sorprendida por la fuerza de esta pareja. No sé si es por la maternidad, pero te veo como una mujer muy fuerte”, destacó Pampita (10), lo que dio pie a la emoción de Chechu. “Fue una coreo rupturista. Están impresionantes, chicos. Se logró el show”, se sacó el sombrero Moria (10). “Me gusta verte emocionada. El trabajo me encantó”, fue el aporte de Polino (7) para alcanzar el puntaje más alto del ritmo. Total: 27 puntos.

Tyago4 Tyago3 Tyago2 Tyago Rocío Dipy3 Dipy2 Dipy Chechu3 Chechu2 Chechu Barby < >

EL DIPY, CON ESFUERZO Y DOLOR