Comenzó el Bailando 2017 con dos de las parejas más polémicas del momento

El segundo programa de ShowMatch 2017 se inició con el regreso del Bailando por un sueño. En primer lugar, Marcelo presentó a los cuatro integrantes del jurado: Ángel De Brito, quien anticipó un certamen con “varias sorpresas”; Carolina “Pampita” Ardohain, feliz por su convivencia con Pico Mónaco; Moria Casan, con su lengua karateca afilada, y Marcelo Polino, quien prometió no guardarse nada.

DISCO DE ARRANQUE Y REENCUENTRO

Federico Bal y Laurita Fernández inauguraron la pista con una coreografía de “Turn the best around”, de Gloria Estefan. En la previa, el hijo de Carmen Barbieri confirmó su separación y asumió la responsabilidad: “Hubo cosas que no hice bien, me equivoqué”. Por su parte, Laurita comentó: “Sería lindo venir acá felices, pero claramente no. Si estás empezando una relación con alguien, no podés tener dos relaciones en paralelo. Estaba todo claro. Somos humanos, puede pasar, pero a mí me dolió y me decepcionó”. A la hora de las devoluciones, De Brito (7) echó más leña al fuego y generó el enojo de Fede. “Esperaba un poco más en el baile. No sé si fue por su conflicto, pero vi fallas que ustedes no pueden tener”, agregó el periodista. A Pampita (10) le encantó la coreografía: “Tuvo muchos momentos distintos y la vi muy fluida”. Moria (voto secreto) observó cierta tensión, aunque sostuvo: “De cualquier manera estuvieron espléndidos”. En tanto, Polino (5) concluyó: “A la coreo le faltó alegría. Si han fingido tantas cosas, pueden fingir alegría también”. Total: 22 puntos.

LUNA DE MIEL POLACA