Consuelo Peppino, la segunda participante “no famosa”, se llevó puntaje ideal en el Bailando

En una nueva noche de cumbia pop, debutó Tyago, el hijo de La Bomba Tucumana.

EL POLACO SINTIÓ LA FALTA DE ENSAYO

Marcelo presentó una nueva semana del Bailando 2017 y el primer participante en salir a la pista fue El Polaco, quien bailó junto a Chiara Mea su tema “Sola otra vez”. “Con Silvina (Luna) nos queremos casar acá en el estudio”, confesó el cantante en la previa. Además, Chiara le contó a Marcelo cómo marcha su relación con Celeste, productora del programa. “¿Qué pasa en este equipo? Escuché a tu bailarina decir que le gustaría ensayar más”, inquirió Ángel De Brito (4) al Polaco, y sacó a la luz una interna por la falta de ensayos. “La dejaste pagando a Chiara. Si falta ensayo se te va a complicar”, advirtió el periodista. “La coreo estuvo bien. Lo que pasa es que la pareja todavía no tiene fuego. No sos el mismo Polaco del año pasado, sabemos que podés más”, consideró Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “A mí me gustó. Me parece que Chiara se tiene que entender más con sus compañeros mirando a los ojos”, apuntó Moria Casán (7). “Veo una gran involución en El Polaco. Estuvo seis días sin ensayar. Un papelón”, cuestionó lapidariamente Marcelo Polino (0). Total: 11 puntos.

TYAGO TUVO UN DEBUT PROMETEDOR

En segundo turno se produjo el debut de Santiago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. Acompañado de Barby Silenzi, realizó una coreografía de “Por amarte así”, de Agapornis. “Este chico sale de este certamen de novio”, pronosticó Marcelo. A la hora de las devoluciones, De Brito (6) sorprendió a la pareja: “¿Se estuvieron besando hoy en el camarín?”. Respecto de la performance, señaló: “Te vi nervioso, Tyago. Pero me parece que hay química entre ustedes”. Pampita (voto secreto) comentó: “No sé si lo del beso será verdad, pero me parece que va a haber mucha química en esta pareja. Les auguro un buen futuro”. Moria (8) destacó: “Me sorprendió mucho Tyago. Le falta determinación en los brazos y en la pisada, pero lo hizo muy bien”. En tanto, Polino (4) concluyó: “El trabajo me gustó. Para ser una primera gala, estuvo bastante bien”. Total: 18 puntos.

MUCHO MÁS QUE UN PREMIO CONSUELO

Por último hizo su estreno la segunda participante “no famosa” del Bailando: Consuelo Peppino, de 65 años, oriunda de Villa María, Córdoba. “Soy ama de casa y todos los días bailo con el lampazo”, se presentó antes de emocionarse con un video con saludos familiares. Luego bailó “Fuera”, de La Princesita Karina, junto a Agustín Reyero, y fue ovacionada por todo el estudio. “Me encanta este equipo. Vienen con ganas, no vienen con ganas de chorear. Sos una prueba de que la edad no importa. Vas para adelante y eso vale mucho”, bendijo De Brito (10) a Consuelo. “Qué grata sorpresa. Tenés un poco de todo lo que les pido a los participantes”, la felicitó Pampita (voto secreto). “¡Qué show! ¡Cuánta verdad, cuánta pasión!”, exclamó Moria (10). “Han traído alegría y aire fresco. Me encantó”, completó un puntaje perfecto Polino (10). Total: 30 puntos.