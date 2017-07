Cristian Castro cerró otra gala de “Una que sepamos todos”

Tres parejas se presentaron en la pista del Bailando 2017 para interpretar canciones conocidas. Además, el cantante mexicano habló de su repentina separación.

UN POLACO RENOVADO PERO SIN MUCHO BAILE

Marcelo dio inicio a una nueva semana de “una que sepamos todos” en el Bailando 2017 y el primer participante en salir a la pista fue El Polaco, quien interpretó con su nueva bailarina, Solange Báez, “Locomía”, de Loco Mia. En la previa, el cantante explicó los motivos de su separación de Silvina Luna: “Nos asfixiamos un montón muy rápido. Necesito estar solo para no lastimar a nadie. Ella es una mujer excelente y me llevo los mejores recuerdos”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) volvió a observar “falta de ensayo” y explicó: “Me pareció básico y simple lo que hicieron. Parecía la primera gala del año pasado”. Carolina “Pampita” Ardohain (6) tampoco quedó conforme: “Me faltó verlo bailar más a El Polaco. Solange estuvo increíble”. Moria Casán (7) diagnosticó: “Estás en un momento de transición y aprendizaje, Polaco. Me parece bien que te hayas tomado un momento de reflexión. Les doy un punto más por la bienvenida a la pareja”. En tanto, Marcelo Polino (0) cuestionó la elección de la nueva bailarina y fue lapidario: “Lo que hicieron fue marginal, me dio tristeza”. Total: 13 puntos.

Huevo3 Huevo2 Huevo Castro3 Castro2 Castro Piquin3 Piquin2 Piquin El Polaco4 El Polaco3 El Polaco2 El Polaco < >

PIQUÍN Y MACARENA, A PURO OFICIO

En segundo turno, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi realizaron una performance de “Sólo se vive una vez”, de Las Azúcar Moreno. “¿Qué piensa usted de Hoppe?”, sorprendió Marcelo a Macarena. “Es una persona muy correcta y respetuosa”, contestó ella. Sobre la coreo, De Brito (voto secreto) comentó: “Fue tu mejor gala, Macarena. Pero la propuesta mucho no me convenció”. Para Pampita (8), faltó conexión entre la pareja: “Me gustaría que me generen más emoción, que me conmuevan”. Moria (8) vio “flojo” a Piquín: “No sos el de siempre. Sos el mejor bailarín de la Argentina, pero hay algo que te está faltando. Y a Macarena también le falta estallar”. Por último, Polino (7) afirmó: “Siento que faltó alegría. Podría haber estado mejor”. Total: 23 puntos.

EL HUEVO DIVIDIÓ AL JURADO

Luego de haber sido salvado dos veces por el público en el voto telefónico, “Huevo” Müller regresó a la pista junto a su mujer, Roxana Cravero, para bailar “Dame fuego”, de Sandro. “Me gusta que lo vivan con pasión. Lo que vi hoy no me pareció tan malo. Fue buena idea del coach llevarlo para el lado del humor”, apuntó De Brito (voto secreto). “No puedo creer que este show tenga algo tan horrible. Nada para rescatar, fue feo”, sentenció Pampita (2). “A mí me fascinó. Un buen actor consigue hasta estas cosas. Vayan por ahí”, les dio su apoyo Moria (9). “Tengo una gran confusión. El baile estuvo hasta ahí, pero voy a apoyar a la pareja”, concluyó Polino (7). Total: 18 puntos.

CRISTIAN CASTRO, UN CIERRE ESTELAR

Para cerrar el programa y seguir con los grandes éxitos, Cristian Castro cerró el programa con dos hits de su repertorio: “Lloviendo estrellas” y “Azul”. Además, le contó a Marcelo cómo fue su sorpresiva separación durante la luna de miel: “Nos precipitamos. Siempre le apuesto al amor y me va mal”.