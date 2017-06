El debut disco de La Chipi, Nai Awada y Nancy Pazos

​​LA CHIPI TRAJO DISCO DE VERDAD

En el arranque del programa, Marcelo presentó a la primera pareja de la noche. Mariela “La Chipi” Anchipi salió a bailar junto a Mauro Caiazza “Calling all hearts”, de DJ Cassidy, Robin Thicke y Jessie J. Antes de la coreo, la ex coach comentó las ventajas y desventajas de llegar a los 40 años. Luego, recibió muy buenas devoluciones del jurado. “Me gustó mucho esta pareja. Es la primera vez que vemos disco real”, sostuvo Ángel De Brito (8). “Me encantó la actitud con la que salieron. Resolvieron todos los trucos con mucha facilidad. Estuvo maravilloso”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (10). “Tuvieron actitud, elegancia y definición. La Chipi es una de las pocas bailarinas que bailan con la cara. Fue un placer”, aprobó Moria Casán (voto secreto). “Si fuera sólo por el baile, tendrían la mejor nota. Pero faltó actitud en la previa”, consideró Marcelo Polino (6). Total: 24 puntos.

LOS PRIMEROS “PAZOS” DE NANCY

A continuación tuvo lugar el debut de Nancy Pazos, quien acompañada de Cristian Ponce hizo una coreografía de “Boogie Wonderland”, de Earth, wind and fire. En la previa, la periodista le contó a Marcelo sobre los encontronazos con sus colegas de “Los Ángeles de la mañana” y sobre su novio Nacho, a quien conoció por Facebook. En la ronda de devoluciones, De Brito (7) dio el visto bueno: “Me sorprendiste, Nancy. La coreo fue ingeniosa, pero tienen que tratar de no perder el nivel de agilidad”. Pampita (8) también levantó el pulgar: “A mí me gustó mucho. La pareja estuvo muy alegre y conectada. Los dos tuvieron la misma energía y los trucos salieron muy prolijos”. Moria (voto secreto) remarcó: “Tuviste una gran actitud, Nancy. Sos una mujer real y eso es fantástico”. En tanto, Polino (4) completó un puntaje favorable: “Entraron con alegría y buena onda. Les falta un montón, pero me gustó la actitud. Es un comienzo auspicioso”. Total: 19 puntos.

Awada Awada2 Awada3 Awada4 Awada5 Chipi Chipi1 Chipi2 Chipi3 Pazos Pazos3 Pazos4 Pazos2 < >

NAIARA, CON ACTITUD ARRASADORA

En tercer turno, Naiara Awada hizo su presentación junto a Jorge Moliniers, al ritmo de “Love never felt so good”, de Michael Jackson y Justin Timberlake. “Soy actriz, no soy bailarina”, aclaró Nai en la previa, donde se emocionó al recordar cómo llegó al certamen. De Brito (7) le dio la bienvenida en su devolución: “Me gusta que sos polémica y no discriminás. Bailás muy bien y tenés mucha fluidez, pero tienen que estar más conectados”. Pampita (7) apuntó: “Tenés una actitud arrasadora. Hacen una buena pareja y tienen mucha garra en la pista”. A Moria (voto secreto) le encantó: “Sos muy buena actriz. No te creo que seas colgada, estás actuando brutal. Bailás de una manera distinta al resto, con una energía única”. Y Polino (5) concluyó: “Te vi un poco destartalada, pero me gustó. Estuvo bastante bien”. Total: 19 puntos.