El regreso de los campeones del Bailando 2016

Este lunes 12 de junio, tres nuevas parejas debutaron en el Bailando 2017. Los campeones vigentes, Pedro Alfonso y Flor Vigna, se llevaron el mejor puntaje.

EL REGRESO DE LOS CAMPEONES

Marcelo dio comienzo a una nueva semana del Bailando 2017 y, en el arranque del programa, se tomó con humor el inconveniente en su voz del último viernes. “Hoy estoy mucho mejor”, aclaró. Los campeones vigentes, Pedro Alfonso y Flor Vigna, fueron los encargados de levantar el telón, al ritmo de “24K Magic”, de Bruno Mars. En la previa, Peter revivió los inicios de su amor con Paula Chaves y le cantó “Tan enamorados”, de Ricardo Montaner. Respecto de la coreo, Ángel De Brito (10) fue puro elogio: “Estuvo linda, me gustó mucho. Se nota que hubo ensayo. Se lucieron”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) subrayó: “Las ideas originales se agradecen. A Flor la vi más sexy y a Pedro lo vi sin tanta fuerza. De todas maneras, son bárbaros”. Moria Casán (voto secreto) señaló: “La coreo fue realmente palpitante. Me gustó mucho lo que vi”. Y Marcelo Polino (7) completó un gran puntaje: “Me encantó. Fue un buen comienzo”. Total: 26 puntos.

FREDDY, LA DISCO DE LA ALEGRÍA

Presentado a dúo por Marcelo y José María Listorti, Freddy Villarreal salió a la pista caracterizado de Mauricio Macri para bailar junto a Soledad Bayona “September”, de Justin Timberlake, Anna Kendrick y Earth, wind and fire. “Hay que estar tranquilo. A mí me pasó lo mismo. Cuando estuve en la AFA me quedé sin voz”, fue el mensaje de Mauricio a Marcelo. Además, el falso presidente presentó “la caminocleta”, la reemplazante de la bicisenda. “Es impresionante lo que está bailando Freddy. Lo hicieron muy bien, fue un buen trabajo”, valoró De Brito (7) en la ronda de devoluciones. “Estuvieron muy exactos y los trucos fueron muy suaves. El humor estuvo en su punto exacto”, destacó Pampita (9). “La coreo fue extraordinaria. Desde el año pasado estoy viendo el crecimiento de Freddy. Estuvieron espectaculares”, exclamó Moria (voto secreto). “Freddy es un gran humorista que hoy se vio como un profesional del baile”, resumió Polino (7). Total: 23 puntos.

PARA LA DISCO NO HAY EDAD

En tercer lugar hizo su estreno Alejandro “Huevo” Müller, quien acompañado de su mujer, Roxana Cravero, realizó una coreografía de “Little L”, de Jamiroquai. Antes de la performance, la pareja le contó a Marcelo cómo surgió su amor de 35 años de diferencia. Luego, el jurado fue lapidario. “No bailaron nada. Roxana es bellísima y el Huevo tiene oficio, pero baile no hubo”, sentenció De Brito (2). “Tengo miles de cosas para marcarles. Disfruten de la posibilidad de aprender y no se desanimen”, los consoló Pampita (4). “Son una pareja que rompe reglas y eso para mí tiene un plus. Entendí el cuentito que me vendieron. Yo los vi bastante bien”, rescató Moria (voto secreto). “No me gustó nada. Me pareció un loco. Empecemos de nuevo el próximo ritmo”, cerró sin piedad Polino (0). Total: 6 puntos.