Empezó el reggaetón romántico en el Bailando 2017

UN ARRANQUE CALIENTE

Marcelo dio inicio a la última gala de la semana y presentó a La Chipi y Mauro Caiazza, los encargados de inaugurar el nuevo ritmo del certamen, el reggaetón romántico, con una coreografía de “Duele el corazón”, de Enrique Iglesias y Wisin. En la previa, la mujer de Dady Brieva contó intimidades de su pareja. Luego, Ángel De Brito (8) advirtió una tensión sexual en la coreo: “Hay otras parejas que no calientan a nadie. Me gustó mucho”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) les pidió que tuvieran “cuidado con el exceso de trucos” y resaltó: “Vi show y vi calentura. Me encantó”. Moria Casán (10) quedó fascinada: “No puedo creer lo que vi. Estuvieron divinos, me transmitieron muchísimo”. Antes de la última devolución, la novia de Mauro lo mandó al frente: “Le gusta dar celos. Siempre tiene una actitud seductora”. Finalmente, Marcelo Polino (7) opinó: “Son de lo mejor, pero me hubiera gustado más toqueteo de entrada”. Total: 25 puntos.

SOL NO ACERTÓ CON EL CLIMA

En segundo turno, Sol Pérez y Fernando Bertona salieron a la pista para bailar “Borro cassette”, de Maluma. “¿Te jode que Ailén Bechara se esté por casar?”, le preguntó en la previa Marcelo al bailarín. “Me pone feliz”, aseguró él. Por su parte, “la chica del clima” aclaró: “Lo sexy no va conmigo. El folklore me va más”. La crítica de De Brito (3), a la luz de la performance, avaló sus dichos: “Todo lo que dijiste es verdad. Te cuesta el perreo. Se nota que le pusieron onda, pero no te sale. La coreo no me gustó”. Pampita (voto secreto) tuvo otra mirada: “A mí sí me gustó mucho. La veo crecer a Sol. Vi una pareja muy conectada y prolija”. Moria (9) fue más allá: “A mí me encantó. Veo una pareja que emana naturalidad, no noto nada forzado. Creo que Sol tiene mucho más atributos que su cola”. En tanto, Polino (0) fue lapidario: “Para mí fue una gran decepción. Son la pareja sexy de este Bailando, yo esperaba más. Yo les pediría que lo hagan de nuevo”. Total: 12 puntos.

MELINA, MUCHA ROPA Y POCO PERREO

La tercera pareja de la noche, Melina Lezcano y Joel Ledesma, bailó “Me llamas”, de Piso 21 y Maluma. Antes de las devoluciones, la cantante de Agapornis debatió con Marcelo el peligro de sacarse fotos íntimas. “Bailan muy bien los dos, pero hubo mucha más pose que sexo. No me convenció”, reconoció De Brito (5). “No puedo perdonarles que hayan hecho el reggaetón con un camisón. Hay que darlo todo”, cuestionó con dureza Pampita (voto secreto), lo que generó el llanto de Melina. “Creo que fue la vez que mejor bailaron, pero me faltó un poquito más de calentura”, sostuvo Moria (8). “Melina hace todo con estilo, pero acá se equivocaron. En el reggaetón hay que perrear”, sentenció Polino (0). Total: 13 puntos.