En otra noche de puntajes bajos, El Polaco cosechó la nota más alta

EL POLACO TUVO UN ESTRENO DESLUCIDO

Marcelo dio comienzo a la segunda gala del Bailando 2017 y la primera pareja en salir a la pista fue El Polaco y Chiara Mea, quienes interpretaron “Uptown funk”, de Mark Ronson y Bruno Mars. Antes de la coreo, Silvina Luna, la novia del cantante, se sacó chispas con Marcelo Polino y arremetió: “Entiendo que tengas que justificar tu sueldo y digas cualquier cosa”. Ángel De Brito (2) fue el primero en dar sus devoluciones y analizó: “Te vi bastante nervioso en el baile, Polaco. Lo único que me gustó fue el final. Todo lo demás, olvidable”. Carolina “Pampita” Ardohain (6) sostuvo: “Me parece que la previa los puso nerviosos. No se los vio disfrutar. Hay que ensayar más y salir a disfrutar”. Moria Casan (voto secreto) no vio química en la pareja y aconsejó al Polaco: “No dejes que el amor entorpezca tu ascendente carrera. Hoy te faltó garra. Tienen que tener calentura para bailar”. En tanto, Polino (0) concluyó: “Vamos a hacer de cuenta que esta gala no existió, porque nos peleamos y bailaron mal”. Total: 8 puntos. Para cerrar su participación, a dúo con Silvina, El Polaco cantó “Escapémonos”.