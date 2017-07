En su “casi despedida”, Peter Alfonso brilló con puntaje perfecto

Fue una gala llena de emociones para la pareja campeona del Bailando 2016. En tanto, María Consuelo Peppino volvió a hacer de las suyas en ShowMatch.

PEDRO, COMO SI FUERA LA ÚLTIMA NOCHE

En el arranque de una nueva noche del Bailando 2017, Pedro Alfonso salió a la pista para bailar con Flor Vigna el clásico tema de “Ritmo de la noche”. Antes de la coreo, Peter se emocionó por su inminente despedida del certamen: “La adrenalina que siento acá es lo que más voy a extrañar. Me despido de la pista pero no del programa”. Además, Marcelo sometió a un comprometedor interrogatorio a los jefes de coaches, Hugo Ávila y Lolo Rossi. Luego, Ángel De Brito (voto secreto) le preguntó a Peter por sus escenas de besos con Natalie Pérez para “Las Estrellas” y le dio un voto “de cariño”. Carolina “Pampita” Ardohain (10) sostuvo: “Vamos a extrañar la química de esta pareja. Se merecen un súper puntaje”. Moria Casán (10) felicitó a Pedro: “Te vi más relajado que nunca. Tarea cumplida. Este no es un homenaje, pero esta pista te consagró”. Por su parte, Marcelo Polino (10) se indignó: “¿Qué es este disparate? ¡Dejémonos de hinchar con el homenaje veinte días antes! Igual les voy a dar la nota homenaje porque si no me matan”. Total: 30 puntos.

Pedro4 Pedro3 Pedro2 Pedro Consuelo3 Consuelo2 Consuelo < >

CONSUELO SIGUE DE FIESTA

A continuación, María Consuelo Peppino y Agustín Reyero interpretaron “La fiesta”, del Puma Rodríguez. En su segunda actuación en el Bailando, la participante “no famosa” de Córdoba presentó a sus hermanas y sus hijas, y expresó su deseo de que el Chato Prada la acompañe en la salsa de a tres. “Vamos a hacer una salsa de a cuatro. Van a bailar el Chato y Nito Artaza, además Consuelo y Agustín”, redobló la apuesta Marcelo. De Brito (voto secreto) encabezó la ronda de devoluciones: “Sos un muy buen personaje, Consuelo. Aunque en el baile te vi un poco desconcentrada. No fue tan bueno como la otra vez”. Pampita (8) levantó el pulgar: “Me encanta verlos, vi cosas muy buenas. Lástima que se perdieron en un enlace”. Moria (8) elogió a Consuelo: “Sos apabullante y arrasás. Tuviste fallas muy notorias, pero es extraordinaria tu actitud”. Y Polino (6) destacó: “Me gusta cómo movés tus manos, es genial. Laburen que van por buen camino”. Total: 22 puntos.