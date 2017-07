Explotó la bomba tucumana

En el arranque del programa, Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni abrieron la pista con una coreografía de “Paisaje”, de Gilda. La cantante debió bailar con una vértebra fracturada y, en la previa, su hijo Tyago le cantó a la bailarina Rocío Robles. “Hacete cargo de lo cartonera que sos, Bomba. Fuiste a los programas a hablar de Gilda”, le pasó factura Ángel De Brito (voto secreto) en la ronda de devoluciones. “Me encanta que hayas podido bailar lesionada. Te moviste bastante, la cumbia te sienta genial”, agregó luego. Por su parte, Carolina “Pampita” Ardohain (7) observó: “Gladys está cada vez más cómoda, aunque tal vez me faltó algún momento de emoción”. Moria Casán (8) destacó: “Gladys es una mujer verdadera. Me encantó su histrionismo”. Y Marcelo Polino (7) concluyó: “Por más que estés quebrada, la movida tropical es tu mundo. Me gustó muchísimo”. Total: 22 puntos.

UNA PAREJA QUE SE QUIERE Y PROGRESA

Gastón Soffritti y Agustina Agazzani fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “Provocame”, de Chayanne. Antes de la coreo, los novios exhibieron sus tatuajes. Luego, recibieron las devoluciones del jurado. “Me gusta porque aprenden de las críticas. La coreo fue simple pero entretenida”, valoró De Brito (voto secreto). “Son una pareja muy linda, se nota que están trabajando mucho. Veo el avance, felicitaciones”, coincidió Pampita (8). “Gastón es más determinado y ella es más insegura. Para mí todo lo hizo Gastón”, consideró Moria (7). “Traen buena onda y se quieren, pero tuvieron demasiados trucos”, completó Polino (5). Total: 20 puntos.

A MELINA NO LE ALCANZÓ CON ESFUERZO

En tercer turno, Melina Lezcano y Joel Ledesma interpretaron “Living la vida loca”, de Ricky Martin. En la previa, a pedido de Marcelo, la líder de Agapornis cantó algunos temas a capela. A la hora de las devoluciones, De Brito (voto secreto) les bajó el pulgar: “Esperaba más, no me gustó. Y en los trucos temimos por la vida de Melina”. Pampita (8) vio a Melina “incómoda con el vestuario y con el pelo”, aunque les dio el visto bueno. Moria (6) comentó: “Joel se quedó atrás y estuvo impreciso. Ella estuvo extraordinaria, pero no terminaron de convencerme”. En tanto, Polino (4) valoró el trabajo de Melina, pero tampoco quedó conforme. Total: 18 puntos.

A BEATRIZ LE FALTÓ BAILE

Por último, una de las participantes “no famosas”, Beatriz Prandi, y Yuslandi Ortega bajaron el telón con una performance de “A quién le importa”, de Thalía. De Brito (voto secreto) fue el primero en dar su devolución y no anduvo con vueltas: “No fue tu mejor noche, Beatriz. Fue bastante similar a lo de la otra vez”. A Pampita (6) tampoco le gustó: “Sólo hubo baile en el medio. Y en algunos momentos estuvieron fuera de tiempo”. Moria (8) valoró la actitud de Beatriz, pero observó: “Te falta articular más las rodillas. Si no mejorás eso, te va a costar dar pasos”. Finalmente, a Polino (0) le pareció una coreografía estudiantil: “Vuelvan la próxima porque así no van a ningún lado”. Total: 14 puntos.