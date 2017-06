Fede Bal y Laurita Fernández sacudieron la pista del Bailando al paso de la cumbia pop

En una noche con puntajes altos y parejos, Christian Sancho fue el más puntuado. Le siguieron Fede Bal y Laurita Fernández, empatados con Gastón Soffritti Agustina Agazzani.

Este lunes 19 de junio, cuatro parejas le dieron continuidad al nuevo ritmo del certamen. Christian Sancho se llevó el mejor puntaje de la noche.



​FEDE Y LAURITA, TENSIÓN EN LA PISTA

En el arranque del programa, Marcelo felicitó a todos los realizadores de ShowMatch por la obtención de los cuatro Martín Fierro, especialmente a Alejandro Ripoll, ganador del premio “mejor director”. Luego, Federico Bal y Laura Fernández fueron los encargados de inaugurar la pista con una coreografía de “La noche no es para dormir”, de Mano arriba. En la previa, Fede recibió el visto bueno de la mamá de Laurita para la reconciliación de la pareja. Sin embargo, ella le puso un freno: “Fui muy feliz con él, pero me alejé porque quería algo sano”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (9) observó cierta “tensión” pero levantó el pulgar: “Me gustó, pero si modifican la relación quizás puedan bailar como el año pasado”. Para Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto), faltó pasión: “No me terminó de cerrar la propuesta coreográfica. Esperaba una cumbia más sensual”. Moria Casán (8) acusó a Fede de tener “ataques de divo” por un problema de vestuario, y advirtió: “Falta que se les pase la bronquita”. Por su parte, Marcelo Polino (5) completó: “Lo veo a Federico muy tenso, está restando. Les faltó cumbia hoy”. Total: 22 puntos.

GASTÓN Y AGUSTINA, CON LA ENERGÍA A FAVOR

La segunda pareja de la noche, Gastón Soffritti y Agustina Agazzani, realizó una interpretación de “Noche loca”, de Rombai. “Me gustó más que el primer ritmo. Fueron inteligentes en escuchar las devoluciones del jurado. Fue una cumbia simple pero con onda”, destacó De Brito (8). “Crecieron en pisada escénica. Tal vez hay que poner un poco más de fuerza en las terminaciones. Sigan así”, los felicitó Pampita (voto secreto). “Esta pareja me gusta porque es simpática y jovial”, subrayó Moria (8). “Comparto lo que dicen mis compañeros: tienen buena energía. El baile estuvo bien”, valoró Polino (6). Total: 22 puntos.

UNA CUMBIA EN PICADA

A continuación, Rocío Guirao Díaz y su marido, Nicolás Paladini, salieron a la pista para bailar “Llamame más temprano”, de Manos arriba. Antes de la coreo, el empresario prometió una picada para todo el estudio en la próxima gala. Luego, De Brito (5) fue el primero en dar su devolución: “No me convenció del todo. Nicolás tiene que trabajar mejor las caras que pone”. Para Pampita (voto secreto), “a Nico le falta mover un poco más las caderas”. Moria (7) destacó: “Se nota que Nicolás estudió la coreo con una responsabilidad absoluta. No quiere fallarle a su mujer. Me gusta su compromiso”. En tanto, Polino (1) no tuvo contemplación: “No pasa nada con el marido. Es feo lo que hace”. Total: 13 puntos.

SANCHO RENOVADO

Acompañado de Nina Iraolagoitia, Christian Sancho cerró la noche al ritmo de “Locuras contigo”, de Rombai, pero previamente le pasó nuevos tips a Marcelo para mejorar sus abdominales. “Me encantó. Quizás falta trabajar la conexión entre ustedes, pero sos otro, Christian”, se sacó el sombrero De Brito (10). “Me gustó mucho la coreografía”, se sumó a los halagos Pampita (voto secreto). “Es impresionante lo que hicieron. Se te nota con buena actitud, Christian, pero falta más afirmación”, apreció Moria (8). “Hubo una mejoría. Van por buen camino”, concluyó Polino (5). Total: 23 puntos.