Gastón Soffritti y Agustina Agazzani, acompañados por Lucas Velazco, obtuvieron el mejor puntaje de la noche

Marcelo dio inicio a otra noche de salsa en trío y presentó a Nancy Pazos, quien interpretó junto a Cristian Ponce y su invitada, Mora Godoy, “Baila que baila”, de Típica 73. Antes de la performance, la periodista cuestionó la actuación de Moria Casán bailando con Freddy Villarreal. Ofendida por la crítica, la “One” bajó a la pista para enseñarle sus pasos. Ángel De Brito (8) encabezó la ronda de devoluciones preguntándole a Mora por su nuevo “novio” soviético y luego sostuvo: “Me gusta que Nancy se anime a más. Salió medio desprolijo el primer truco, pero en general me gustó”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) consideró que “estuvo bien repartido el protagonismo de los tres” participantes y destacó: “La veo a Nancy cada vez más cómoda”. Moria (voto secreto) observó: “Hubo algunas desprolijidades. No lograron impactarme. El brillo de Mora no fue suficiente”. Por último, Marcelo Polino (4) comentó: “Mora y Cristian estuvieron bárbaros. Nancy restó, me molestó verla”. Total: 21 puntos.

RITÓ, UN REGRESO CON EMOCIÓN

En segundo turno, José María Muscari y Noelia Marzol sumaron a María Eugenia Ritó para su coreografía del tema “Cuban pete”, de la película La Máscara. Cuando Marcelo le dio la bienvenida, María Eugenia se emocionó por su vuelta al programa. “Vengo a divertirme”, aseguró. Por su parte, Muscari le puso humor a la situación: “Nosotros sí estamos orgullosos de nuestra invitada”. Luego de la coreo, el director teatral le regaló un video donde distintas figuras del medio artístico la felicitaban por su retorno a la pista. “Caerse y levantarse mil veces, rendirse jamás”, afirmó María Eugenia entre lágrimas. De Brito (5) fue el primero en dar su crítica: “Querías estar acá, así que disfrutalo, Ritó. Pero la salsa no me gustó”. Pampita (7), en cambio, les dio el visto bueno: “Los vi disfrutar y me gustó que la coreo tuviera cambios de ritmo”. Moria (voto secreto) señaló: “La música dificultó mucho. De cualquier manera hubo muy buena energía. En el momento de salsa verdadera, fuiste una leona, María Eugenia”. En tanto, Polino (4) se sumó a la bienvenida a María Eugenia, pero le bajó el pulgar al baile: “Se vio desprolijo, no me gustó demasiado”. Total: 16 puntos.

UN AMIGO PARA PONERLE SALSA