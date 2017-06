La Bomba Tucumana explotó con la cumbia pop, pero Melina y Chechu no se quedaron atrás

Además, Freddy sorprendió con una disparatada imitación de el Polaco. ¡Empezó la sentencia!

LA BOMBA EXPLOTÓ CON LA CUMBIA

En el arranque de una nueva noche de ShowMatch, Marcelo invitó a la bailarina Belén Pouchan a realizar una nueva serie de impresionantes contorsiones. Luego, Gladys “La Bomba Tucumana” abrió la pista con una coreografía de su tema “La pollera amarilla”, acompañada de Facundo Arrigoni. “En el sexo vengo para atrás”, aseguró en la previa, consultada por Marcelo sobre su noviazgo. “Me encantó. Esta es la bomba que quería ver. Bailaste muy bien y trajiste alegría”, afirmó Ángel De Brito (10) en la tanda de devoluciones. “Los vi muy seguros, concentrados y prolijos. Se los vio disfrutar”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). Antes de las últimas críticas, la Bomba se soltó y besó a su novio: “Es mi gran compañero, es un gran hombre”. Moria Casán (10) señaló: “Sos una gladiadora, Gladys. Los movimientos estuvieron estupendos. La Bomba estalló”. En tanto, Marcelo Polino (7) también les dio el visto bueno: “Lo que hicieron me gustó”. Total: 27 puntos.

MELINA NO SE QUEDÓ ATRÁS

A continuación, Melina Lezcano interpretó el tema “Baila”, de Agapornis, su banda, con Joel Ledesma de partenaire. En la previa, la cantante dijo no tener “rivalidad” con La Bomba. A la hora de las devoluciones, De Brito (10) comentó: “Fue un poco plomo la previa. En las notas te vi mucho más polémica con Gladys. El baile me encantó, eso sí. Se bailaron todo”. Pampita (voto secreto) observó: “Fue una coreo con demasiado pop. Melina estuvo mejor que nunca, se la nota crecer baile a baile”. A Moria (9) también le encantó: “Vi mucha determinación y flexibilidad. Lo hicieron brutal”. En cambio, Polino (5) tuvo otra mirada: “Me pareció medio embole. No fue de lo que más me gustó”. Total: 24 puntos.

CHECHU, CON SIMPATÍA Y QUÍMICA

Chechu Bonelli y Facundo Insúa fueron la tercera pareja de la noche, con una performance de “Sólo necesito”, de Toco para vos. Antes de la coreo, la modelo hizo unos jueguitos y le recitó un poema a Marcelo. “Me gustó cómo bailaron. Se nota que se entienden bailando”, aprobó De Brito (7). “Salió muy prolijo. Hay mucha química en esta pareja”, valoró Pampita (voto secreto). “Me gustó muchísimo. Fue una coreo muy difícil. Tenés una gran simpatía”, le dijo Moria (8) a Chechu. “Lo que vi me gustó. Se notaba que estaban disfrutando, aunque el final no me convenció”, concluyó Polino (6). Total: 21 puntos.

FREDDY, UN POLACO RECARGADO

Por último, Freddy Villarreal se presentó junto a Soledad Bayona caracterizado como El Polaco, para bailar su hit “Deja de llorar”. “El Polaco dos bailó mucho mejor que El Polaco uno”, subrayó De Brito (8). “Me gustó mucho la coreo y el truco final estuvo espectacular”, los felicitó Pampita (voto secreto). “Me morí en la previa y estuvieron estupendos. Son vanguardia”, se puso de pie Moria (10). “Este grupo trae algo diferente. Me encantó. Estuvo mejor que El Polaco original”, afirmó Polino (7). Total: 25 puntos.

LOS PRIMEROS CLASIFICADOS

Conocieron los votos secretos de Pampita y aseguraron su continuidad en el certamen: La Chipi y Mauro Caiazza (25 + 10 = 35), Christian Sancho y Nina Iraolagoitia (23 + 10 = 33), Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni (27 + 9 = 36), Consuelo Peppino y Agustín Reyero (30 + 10 = 40), Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (23 + 9 = 32), y Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (23 + 9 = 32). El resto de las parejas deberá esperar hasta el jueves para saber si avanza en el certamen o si debe bailar el duelo.