La Bomba Tucumana no llegó a explotar en la pista del Bailando, pero desparramó alegría

Marcelo dio inicio a una nueva gala de música disco en el Bailando 2017 y la primera pareja en salir a la pista fue Gladys “La Bomba Tucumana” y Facu Arrigoni, quienes hicieron una coreografía de “One way ticket”, de Eruption. En la previa, la cantante reveló sus sueños eróticos con Marcelo y presentó a su hijo, Santiago. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (3) indagó sobre supuestas internas entre La Bomba y su bailarín, y opinó: “Se notó que ensayaron poco. Con más ensayo pueden mejorar mucho. Hoy no me gustó nada”. Carolina “Pampita” Ardohain (6) sostuvo: “Hay que mover más los hombros y soltar la cintura, pero me gustó que Gladys sonriera durante toda la coreografía”. Moria Casán (voto secreto) destacó “la actitud” de La Bomba: “Estuviste todo el tiempo chocha en el escenario, más allá de que no te salió tan bien”. En tanto, Marcelo Polino (2) le pasó factura por haber hablado mal de Lali Espósito, y sentenció: “Del baile no se rescata más que la presencia”. Total: 11 puntos. Por último, La Bomba cantó con su hijo el tema “Mami querida”, y recibió los halagos de su novio.

EL DIPY DIO LA SORPRESA

En segundo turno, Adrián “El Dipy” se presentó junto a Rocío Pardo para bailar “Chic”, de Le Freak. Previamente, el cantante recordó cómo resultó elegido para el certamen. “Estuviste todo el verano pegándole al Polaco, ahora te quiero escuchar”, lo buscó De Brito (8) en la ronda de devoluciones. “Lo llamé por teléfono para pedirle perdón. Él es un caballero”, cerró la polémica El Dipy. “Me gustó mucho, felicitaciones”, dijo el periodista sobre la performance. “Me encantó la alegría que tuvieron. Vi a una pareja conectada. Me sorprendieron”, reconoció Pampita (9). Antes de escuchar las últimas devoluciones, El Dipy cantó “Soy soltero”. “Te vi con tanta pasión que pasaste de caerme fatal a divino. Te vi con hambre y espíritu”, remarcó Moria (voto secreto). “Quiero felicitarte porque el esfuerzo que pusiste para llegar a este lugar lo sostuviste en la pista”, concluyó Polino (6). Total: 23 puntos.