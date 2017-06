La chica del clima brilló en la pista del Bailando

Además, arrancó la sentencia, pero por falta de tiempo se definirá el jueves.

LA CHICA DE LA DISCO

En el comienzo del programa, Marcelo jugó a “El piso es lava” en todo el estudio y presentó a la primera pareja de la noche: Sol Pérez y Fernando Bertona hicieron una coreografía de “Any which way”, de Scissor sisters. En la previa, “la chica del clima” explicó su trabajo como “meteoróloga” y desafió a Marcelo al básquet. “Me gusta esta pareja. Me parece que va a dar que hablar”, presagió Ángel De Brito (7) en la tanda de devoluciones. “Me gustó la energía que tuvieron los dos. Sol tiene un ángel especial”, observó Carolina “Pampita” Ardohain (9). “No puedo creer lo que vi. Si estabas nerviosa, sos una gran actriz. No hubo ni un ápice de timidez. No esperaba ver algo tan contundente”, se sumó a los elogios Moria Casán (voto secreto). “Me gusta porque sos naturalmente canchera”, opinó Marcelo Polino (6). Total: 22 puntos.

MELINA, UNA REVELACIÓN

A continuación, Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, salió a la pista con Joel Ledesma para interpretar “Celebration”, de Kylie Minogue. “¿Ya se amigaron con La Bomba Tucumana?”, preguntó De Brito (9) a la hora de dar su voto. “Sos brava, Melina. Me gustó mucho la coreo”, agregó. Pampita (10) también dio el visto bueno: “Fue increíble la fuerza que tuvo Melina durante toda la coreografía. Me encantó lo que hicieron”. Moria (voto secreto) destacó: “Hubo mucha determinación. Tienen que aprender a equiparar la energía”. Y Polino (6) concluyó: “Es un buen comienzo. Estuvo bien”. Total: 25 puntos.

MIMI SIGUE LOS PASOS DEL TIRRI

Mimi, la mujer del Tirri, fue la encargada de completar la ronda de música disco, acompañada de Maxi Diorio, al ritmo de “Evertlasting love”, de Gloria Stefan. Antes de la coreo, la dominicana celó al primo de Marcelo. Luego, escuchó las devoluciones del jurado. “Como elogio, te puedo decir que bailás mejor que el Tirri. Pero te vi con pudor, con cierta vergüenza. No me gustó nada”, afirmó De Brito (2). “Quiero ver a la Mimi fuerte. Hay que sacar esa leona de adentro y salir a matar”, le recomendó Pampita (5). “Vos sos una bomba con tu lengua, pero hubo algo que no funcionó”, aseguró Moria (voto secreto). “Fue realmente un disgusto. Sos una caradura. Me encanta charlar con vos, pero sos un desastre”, cerró sin anestesia Polino (1). Total: 8 puntos.

LOS PRIMEROS CLASIFICADOS

Luego, Marcelo hizo pasar a las 25 parejas que bailaron el primer ritmo del Bailando 2017. Conocieron el voto secreto de Moria y aseguraron su lugar en la pista: Pedro Alfonso y Flor Vigna (26 + 9 = 35), Federico Bal y Laurita Fernández (22 + 8 = 30), Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (26 + 8 = 34), Melina Lezcano y Joel Ledesma (25 + 8 = 33), La Chipi y Mauro Caiazza (24 + 9 = 33), Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras (27 + 10 = 37), Sol Pérez y Fernando Bertona (22 + 9 = 31), Freddy Villarreal y Soledad Bayona (23 + 10 = 33), El Dipy y Rocío Pardo (23 + 8 = 31), Chechu Bonelli y Facundo Insúa (22 + 8 = 30), Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini (21 + 8 = 29), y José María Muscari y Noelia Marzol (21 + 9 = 30).

Por falta de tiempo, el resto deberá esperar hasta el jueves para ver cómo sigue su suerte en el certamen.