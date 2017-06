Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras puntuaron alto en una noche de cumbia

UNA CUMBIA LUNÁTICA Y ESPIRITUAL

En el arranque de una nueva noche del Bailando 2017, Marcelo “felicitó” a Boca por su campeonato, y Silvina Luna y Leandro Nimo salieron a la pista para hacer una coreografía de “Rochas y chetas”, de Nene malo. En la previa, la modelo y su novio, El Polaco, contaron detalles del accidente automovilístico que protagonizaron hace unos días y le presentaron a Marcelo al guía espiritual que los acompañó al cerro Uritorco. “No sé si fueron los marcianos, pero hoy me gustó mucho. Se te notó disfrutarlo, Silvina, estuvieron muy bien”, aprobó Ángel De Brito (7). “Fue una verdadera cumbia. No tuvo tanto adorno ni trucos. Vi un gran avance”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “Fue una coreo innovadora, me gustó muchísimo”, señaló Moria Casán (8). “Me gustó mucho más que la gala anterior, pero noté una diferencia de energías”, observó Marcelo Polino (4). Total: 19 puntos.

LOURDES Y GABO, CUMBIA DE EXCELENCIA

Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “Tomate el palo”, de Miss Bolivia. Antes de la coreo, que arrancó en la tribuna, la animadora infantil presumió con Marcelo posibles candidatas para Federico Hoppe. Luego, De Brito (8) fue el primero en dar su devolución: “Son excelentes bailarines, pero no tienen que abusar de los trucos”. Pampita (voto secreto) consideró: “Por momentos me pareció más un reggaeton que una cumbia. Igual, son sexis, fuertes y le ponen todo”. Moria (9) comentó: “Son extraordinarios. Me gustó lo que hicieron porque fue muy difícil. Hacen artesanía en el ballet”. Y Polino (6) sostuvo: “Fue como una gran ensalada. Capaz les faltó un poco de cumbia, pero estuvo bueno”. Total: 23 puntos.

Silvina Luna3 Silvina Luna2 Silvina Luna Marcelo y Larry2 Marcelo y Larry Lourdes y Gabo3 Lourdes y Gabo2 Lourdes y Gabo Huevo3 Huevo2 Huevo Beatriz3 Beatriz2 Beatriz < >

BEATRIZ SIGUE AVANZANDO

En tercer turno, la primera participante “no famosa”, Beatriz Prandi realizó junto a Yuslandi Ortega una interpretación de “Amores como el nuestro”, de Canto para bailar. Previamente, le contó a Marcelo cómo repercutió en su vida diaria su participación en el certamen. “No dejes las notas para después porque quizás después no lleguen nunca”, le aconsejó De Brito (8), quien luego remarcó: “Hacés el acting de la canción mucho mejor que otros que después se van al teatro”. Pampita (voto secreto) también le dio el visto bueno: “Me gustó mucho. Veo un gran avance”. Moria (8) notó a Beatriz “muy histriónica en las caras”, aunque le sugirió que mirara más a su partenaire. En tanto, Polino (4) concluyó: “Vi una leve mejoría, está un poquito mejor”. Total: 20 puntos.

A HUEVO Y ROXANA TODAVÍA LES FALTA MUCHO

En el cierre de la noche, Alejandro Müller, caracterizado como “el verdadero Huevo”, salió a la pista junto a su mujer, Roxana Cravero, para bailar “Yo te propongo”, de Rombai. “Sigan practicando. Se soltaron un poco, pero de vuelta no me gustó”, sentenció De Brito (3). “Yo los veo mejor que la vez anterior. Les falta ponerle más fuerza”, sugirió Pampita (voto secreto). “Esta vez la pareja no me brindó nada. Un poquito más y me duermo. La próxima vez venite de Alejandro”, recomendó Moria (4). “Relajen la lengua y empiecen a mover los pies”, completó Polino (1). Total: 8 puntos.