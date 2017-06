Mimi, segunda eliminada del Bailando 2017

CUATRO PAREJAS SENTENCIADAS

Marcelo inauguró otra noche del Bailando 2017 con una nueva exhibición de contorsionismo y luego presentó a las parejas que el martes no llegaron a conocer el voto secreto de Pampita. Una vez revelados los puntajes, aseguraron su continuidad en el certamen: Pedro Alfonso y Flor Vigna (23 + 9 = 32), Federico Bal y Laurita Fernández (22 + 6 = 28), Melina Lezcano y Joel Ledesma (24 + 8 = 32), Sol Pérez y Fernando Bertona (19 + 8 = 27), Freddy Villarreal y Soledad Bayona (25 + 7 = 32), Gastón Soffritti y Agustina Agazzani (22 + 7 = 29), Beatriz Prandi y Yuslandi Ortega (20 + 7 = 27), Chechu Bonelli y Facundo Insúa (21 + 9 = 30), José María Muscari y Noelia Marzol (18 + 7 = 25), Yanina Latorre y Carlos Bernal (21 + 7 = 28), Jey Mammon y Laura Oliva (24 + 7 = 31), Silvina Luna –quien se mostró muy dubitativa con la idea de casarse con El Polaco– y Leandro Nimo (19 + 7 = 26), Naiara Awada y Jorge Moliniers (17 + 7 = 24), El Dipy y Rocío Pardo (16 + 7 = 23), Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini (13 + 7 = 20), y Tyago Griffo y Barby Silenzi (18 + 6 = 24). En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (20 puntos) y debieron bailar el duelo: Nancy Pazos y Cristian Ponce (9 + 5 = 14), Huevo Müller (8 + 6 = 14), El Polaco –que admitió no estar pasando un buen momento con Silvina– y Chiara Mea (11 + 6 = 17), y Mimi Alvarado y Maxi Diorio (14 + 5 = 19).

La primera pareja salvada por el jurado, por decisión unánime, fue El Polaco-Chiara Mea. Y la segunda, por decisión dividida, fue Nancy Pazos-Cristian Ponce.

NUEVO RITMO Y VOLVER A EMPEZAR

El tercer ritmo del Bailando 2017, “Una que sepamos todos”, fue inaugurado por Yanina Latorre y Carlos Bernal, quienes hicieron una coreografía basada en tres temas de Raffaella Carrá: “Fiesta”, “Explota mi corazón” y “Hay que venir al Sur”. Para su actuación, Yanina contó con la sorpresiva presencia de su marido, Diego Latorre. “Han tratado muy bien a Yanina y vengo a apoyarla. Ha mostrado un gran temple y la admiro mucho”, aseguró el exfutbolista. Consultado por Marcelo sobre su momento, comentó: “La estoy remando. Son temas muy sensibles que se resuelven en casa”. Por su parte, Yanina señaló: “Somos una familia, con cosas buenas y cosas malas. No se destruye todo de un día para el otro”. Ángel De Brito (voto secreto) encabezó la tanda de devoluciones: “La parte bailada no me gustó, pero los trucos estuvieron impresionantes”. Pampita (6) sostuvo: “A mí no me convenció. Lo vi desprolijo y fuera de música. Para mí faltó un poquito de ensayo”. Moria Casán (7) hizo hincapié en la presencia de Diego: “Me parece muy de caballero que haya venido el señor Latorre. Y la señora convirtió la mueca en una sonrisa. El baile me gustó, pero no me convenció”. En tanto, Marcelo Polino (3) concluyó: “Diego, tenés un minón y te mandaste un cagadón. El baile fue un loco”. Total: 16 puntos. Antes de que Yanina se retire del estudio, Pampita aprovechó para pasarle una vieja factura: “Espero que esta situación la próxima vez te haga opinar desde otro lugar”.

MIMI VS. HUEVO

Mimi-Maxi Diorio y Huevo Müller-Roxana Cravero quedaron enfrentados en el voto telefónico, donde el público decidió por el 60.96% de los votos que Huevo continúe en el certamen. De este modo, Mimi se despidió del Bailando 2017.