Noche de desamores y canciones conocidas en el Bailando 2017

FEDE Y LAURITA, CON EL BRILLO DE LOS CAMPEONES

Marcelo presentó una nueva semana del Bailando 2017 y, luego de pedirle una nueva exhibición a Belén Pouchan, “la contorsionista estrella”, Federico Bal y Laura Fernández levantaron el telón con una coreografía de “Será que no me amas”, de Luis Miguel. En la previa, Fede volvió a aclarar su polémica con las vestuaristas y aseguró que su relación Laurita “va cambiando”. Ella, por su parte, le paró el carro: “Es un vendehumo y se hace el winner”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) preguntó: “Fede, ¿estuviste con la contorsionista?”. La respuesta generó controversia: “Fue hace cuatro años en un boliche, no había mucha luz”. Respecto del baile, el periodista comentó: “Volvieron a tener el brillo de los campeones”. Carolina “Pampita” Ardohain (10) opinó lo mismo: “Me encantó, fue increíble lo que hicieron. Fue un verdadero show”. Moria Casán (9) consideró: “Son contundentes y precisos. Laurita prioriza su carrera y hace muy bien”. En tanto, Marcelo Polino (7) sostuvo: “Hablaron tanto que ya me olvidé cómo bailaron. Bailen que van por buen camino”. Total: 26 puntos.

SILVINA LE PUSO BUENA ONDA

En segundo turno, Silvina Luna interpretó “Onda buena onda”, de Axe Bahia, junto a Leandro Nimo. “Estamos separados. Fuimos muy rápido y ahora necesitamos parar la pelota para saber cuán real es nuestro amor”, dijo la modelo sobre su historia con El Polaco. Moria intervino para dar su opinión y Silvina no pudo evitar el llanto: “No digan cosas que no saben. Sólo nosotros sabemos qué pasa cuando se apagan las luces”. De Brito (voto secreto) fue el primero en dar su devolución: “El baile me gustó mucho. Te pegó bien la crisis, Silvina. Trajiste alegría en un momento en que no lo tenés”. Pampita (6) vio la coreo un poco forzada: “Faltó contagio y fuerza”. Moria (8) destacó: “Tuvieron mucha alegría. Estuvieron divinos y terminaron a tiempo”. Y Polino (7) concluyó: “Esta fue tu mejor gala. Me encantó”. Total: 21 puntos

CONFIRMADOS PARA LA SALSA EN TRÍO

Marcelo también confirmó casi todos los invitados para bailar la salsa en trío. Fede Bal y Laurita Fernández sumarán a Emilia Attias; Hernán Piquin y Macarena Rinaldi, a Pampita; Gastón Soffritti y Agustina Agazzani, a Lucas Velasco; La Chipi y Mauro Caiazza, a Florencia Marcasoli; El Polaco y su nueva bailarina, Solange Pérez , a Belén Pouchan; Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras, a Natalie Pérez; Melina Lezcano y Joel Ledesma, a Catherine Fulop; Christian Sancho y Nina Iraolagoitia, a Majo Martino; Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, a Rulo de CQC; Nancy Pazos y Cristian Ponce, a Eliana Guercio; Nai Awada y Jorge Moliniers, a Silvina Escudero; Chechu Bonelli y Facundo Insúa, a Jimena Barón; Sol Pérez y Fernando Bertona, a Brian Sarmiento; Silvina Luna y Leandro Nimo, a Ximena Capristo; Freddy Villarreal y Soledad Bayona, a Moria; Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni, a Marixa Balli; Jey Mammon y Noelia Marzol, a Lucía Galán; El Dippy y Rocío Pardo, a Brian Lanzelotta; Beatriz Prandi y Yuslandi Ortega, a Miguel Ángel Cherutti; Consuelo Peppino y Agustín Reyero, a Nito Artaza, y Tyago Griffo y Barby Silenzi, a Mica Viciconte.