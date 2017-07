Noche de éxitos y homenajes en el Bailando

​NANCY ENCAMINA SUS PAZOS

Marcelo dio comienzo a otra noche de “una que sepamos todos” y, antes de que la primera pareja en saliera a la pista, Belén Pouchan realizó una nueva exhibición de contorsionismo, esta vez junto a Morena, una niña invitada. Luego, Nancy Pazos y Cristian Ponce realizaron una coreografía de “Tirá para arriba”, de Zas. En la previa, la periodista se mostró preocupada por la salud de su padre y volvió a criticar a Yanina Latorre: “Yo no hubiera venido acá con los chicos”. Moria Casán intervino con una objeción: “Vos también traes a tu hijo acá, ¿y qué sabés si mañana va al colegio y no le hacen bullying?”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) comentó: “Me gusta cómo bailás, Nancy. Lo que no me gustó de hoy fue el acting”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) destacó la conexión: “Tuvieron la misma energía todo el tiempo”. Moria (7) analizó: “El baile te está haciendo brutal, Nancy. Este show te queda divino. Me gustó lo que vi”. En tanto, Marcelo Polino (5) cuestionó el acting pero valoró el baile: “Están bien encaminados”. Total: 20 puntos.

MARZOL Y MUSCARI, MATADORES

A continuación, Marcelo presentó a Fede, un amigo de Instagram con capacidades especiales, quien le cantó a Pampita “Cada día más”, de Valeria Lynch. Para su performance, José María Muscari y Noelia Marzol eligieron el tema “Matador”, de Los Fabulosos Cadillacs. Antes de la coreo, que terminó con un largo beso, el director contó detalles de su nueva obra teatral, “Bollywood”. De Brito (voto secreto) fue el primero en dar su devolución: “La rompiste, Noelia, bailaste excelente”. A Pampita (9) le gustó mucho la coreografía: “Me encanta el trabajo que están haciendo. Noelia explotó con todo”. Moria (9) remarcó: “Son los dos artistas y vanguardistas. Estuvieron estupendos”. Y Polino (7) también levantó el pulgar: “Me gustó. La verdad es que estuvo lindo”. Total: 25 puntos.

LA VUELTA DE JOHNY TOLENGO