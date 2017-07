Noche de puntajes altos y tres que sabemos todos

Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras sumaron 27 puntos con su baile de “Rasguña las piedras”, de Serú Girán.

Este jueves 13 de julio, tres parejas hicieron su coreografía en la pista del Bailando 2017. Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras obtuvieron la mejor nota.

LOURDES Y GABO, DE LOS MEJORES DEL CERTAMEN

Marcelo presentó otra noche de “una que sepamos todos” y, en primer lugar, Lourdes Sánchez salió a la pista para bailar con Gabo Usandivaras “Rasguña las piedras”, de Serú Girán. En la previa, la animadora infantil aseguró no estar enojada con Chechu Bonelli, pero dijo estar “entristecida” porque el Chato Prada bailará salsa con Consuelo Peppino: “Mi sueño era que bailara conmigo”. Ángel De Brito (voto secreto) dio el visto bueno a la hora de las devoluciones: “Eligieron una propuesta complicada y me gustó mucho. Se nota que hay química entre ustedes. Para mí son la mejor pareja del concurso hasta ahora”. A Carolina “Pampita” Ardohain (10) también le encantó: “Son bárbaros, fue un placer”. Moria Casán (10) notó “vulnerada” a Lourdes y consideró: “Fusionan tan perfectamente que están casi simbióticos. Se me puso la piel de faisán”. Antes de la última devolución, Marcelo indagó y bromeó sobre las distintas escuelas de baile dirigidas por coaches y participantes del Bailando. “Me siento gratificado, porque hace cinco años que vengo hablando de ‘la mafia de los coaches’. El baile estuvo lindo, pero estuvo exagerada la actuación”, sostuvo Marcelo Polino (7). Total: 27 puntos

ROCÍO Y NICOLÁS, POR BUEN CAMINO

Rocío Guirao Díaz y su marido, Nicolás Paladini, fueron la segunda pareja de la noche con una coreografía de “El estudiante”, de Pipo Cipolatti. “Cuidado con hacer tan famoso a tu marido, Rocío. Mirá cómo terminó Nicole (Neumann) con Cubero”, advirtió De Brito (voto secreto). Y agregó: “Me gusta esta pareja, no vienen amargados como el Huevo y la Hueva. Ustedes vienen a divertirse y transmiten buena onda”. Pampita (8) señaló: “La coreo me pareció un poco infantil. Espero un poco más de esta pareja”. Moria (7) observó: “Nicolás está muy compenetrado en no olvidarse la coreo, pero les falta calentura en la pista”. En tanto, Polino (6) aconsejó: “Relajate, Nico, divertite más. Van por buen camino”. Total: 21 puntos.

Sancho4 Sancho3 Sancho2 Sancho Rocío y Nicolás4 Rocío y Nicolás3 Rocío y Nicolás2 Rocío y Nicolás Lourdes3 Lourdes2 Lourdes < >

SANCHO, ENTRE EL DEPORTE Y EL BAILE

Acompañado de Nina Iraolagoitia, Christian Sancho realizó una performance basada en el tema “Dime que me quieres”, de Ricky Martin. Antes de la coreo, el modelo le regaló a Marcelo una camiseta de Newell´s de Maxi Rodríguez y lo invitó a hacer un ejercicio de salto de soga. Luego, De Brito (voto secreto) encabezó la ronda de devoluciones con el pulgar hacia abajo: “No me gustó nada”. Pampita (9) apreció el ensayo y dio pie a que Christian cuente su historia de vida: “Hasta los 10 años no pude hacer deportes por una hemiplejia”. Moria (7) remarcó: “Este hombre es un caballero. Me gustó lo que hicieron, y eso que fue una coreo difícil”. Por último, Polino (5) se sumó a los elogios a Christian y concluyó: “Me gusta mucho esta pareja”. Total: 21 puntos.