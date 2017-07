Noche de salsa y estrellas en el Bailando 2017

Tres tríos salieron a la pista. Junto a Natalie Pérez, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras se llevaron el mejor puntaje. Además, Griselda Siciliani reemplazó en el jurado a Moria Casán, que bailó con “Polino”.

UN ARRANQUE EXPLOSIVO

Marcelo abrió una nueva semana del Bailando 2017 con la presentación de Griselda Siciliani, quien reemplazará en el jurado a Moria Casán y a Pampita mientras bailen como invitadas la salsa en trío. La pareja que inauguró la gala fue Tyago Griffo y Barby Silenzi. Junto a Mica Viciconte, hicieron una performance de “Vivir mi vida”, de Marc Anthony, que no recibió buenas devoluciones. En la previa, el hijo de La Bomba “blanqueó” con un beso su romance con Rocío Robles. “No quiero opinar mucho del tema, pero no creo en esta relación”, sorprendió Mica. Y argumentó: “Ella busca llegar al medio de cualquier manera”. A la hora de los puntajes, Ángel De Brito (3) indagó sobre los cortocircuitos entre Tyago y Mica en los ensayos, y opinó: “En la pista tampoco tuvieron conexión. Lo único que me gustó fue Barby”. Pampita (voto secreto) apuntó: “No se vio una relación de equipo y eso en la pista se nota”. En su debut en el rol, Griselda (6) sostuvo: “Mica, el problema tuyo es auditivo, ir a tiempo”. Antes de la última devolución, La Bomba respondió una chicana de Mica: “No me interesa tu opinión, no sé quién sos”. Y finalmente, Marcelo Polino (0) fue lapidario: “Me encanta Viciconte como participante. La danza fue un disgusto, era una murga de pueblo abandonado”. Total: 9 puntos.

Moria2 Moria Moria bailando3 Moria bailando2 Moria bailando Moria bailando3 Moria bailando2 Moria bailando Tyago3 Tyago2 Tyago Tyago y Rocío Natalie Lourdes3 Lourdes2 Lourdes Griselda jurado3 Griselda jurado2 Griselda jurado < >

TRES ESTRELLAS EN LA PISTA

La segunda pareja de la noche, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras, sumó a Natalie Pérez para realizar su interpretación de “La Malanga”, de Eddie Palmeri. Luego de la coreo, la actriz de “Las Estrellas” cantó “Gracias a la vida” y fue felicitada por el jurado. “No sólo cantás muy bien, sino que también bailás muy bien. Tuvieron el verdadero calor de la salsa”, afirmó De Brito (10). “La incorporación de Natalie fue una sorpresa. Muy buen trío, me encantó todo”, comentó Pampita (voto secreto). “Se te vio jugando y estuviste hermosa, Natalie. Es difícil la salsa de a tres, y estuvieron espectacular”, remarcó Griselda (10). “Son de lo mejorcito que tenemos en el certamen. Esperaba un poco más, pero estuvo bueno”, completó Polino (7). Total: 27 puntos.

MORIA SE LUCIÓ EN LA PISTA

Por último, Moria salió a la pista para acompañar a Freddy Villarreal, caracterizado como Polino, y a Soledad Bayona en su coreografía de “La última noche”, de Revolución Salsera. De Brito (5) fue el primero en dar su devolución: “Los vi un poco desprolijos a Freddy y a Bayona. Me hubiera gustado que Moria baile más”. Para Pampita (voto secreto) Moria estuvo espectacular: “Tiene fuerza, presencia y alegría”. Polino (10) se puso de pie: “Verla en el escenario a Moria es una fiesta”. En tanto, Griselda (10) concluyó con halagos: “Fue una coreo espectacular. Moria, nadie tiene más escenario que vos. Sos una bestia”. Total: 25 puntos.