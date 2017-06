Peter Alfonso y Flor Vigna reivindicaron su título con el puntaje más alto de la noche

MUSCARI Y MARZOL, MEJOR EN LA PREVIA QUE EN EL BAILE

José María Muscari y Noelia Marzol recorrieron la pista al ritmo de “Bronceado”, de Marama. Previamente, el elenco de “Las Extinguidas” le dio su apoyo a su director, que volvió a defender su título de “Sampaoli gay”. Consultada por Marcelo sobre el Poroto Cubero, Noelia aseguró: “Ya fue, no hablé más”. Fue Muscari quien puso el dedo en la llaga al recordar un pasado affaire entre Noelia y Fede Hoppe. “En la previa los vi peleando por el protagonismo. Y en la coreo los vi un poco nerviosos. El acting no me convenció, no entendí para dónde iba”, comentó De Brito (6) a la hora de las devoluciones. “Fue una coreo muy alegre, pero tal vez un poco sencilla. Dentro de todo estuvieron bien”, consideró Pampita (voto secreto). “Te falta tener más confianza en vos, Noelia. Me divierte la pareja, pero tiene que poner más en el baile”, recomendó Moria (7). “Me gusta mucho la previa. Me gusta lo que hacen, pero no entendí mucho el cuentito del baile”, sostuvo Polino (5). Total: 18 puntos.