Salsa de a tres para cerrar la semana

SILVINA, CON LA AYUDA DE SU AMIGA

La última gala de la semana se abrió con la presentación de Silvina Luna, quien regresó a la pista para bailar junto a Leandro Nimo y su invitada, Ximena Capristo, el tema “Acuyuye”, de DLG. “La señora Luna me puso un bozal”, dijo de entrada “La Negra”, sin querer meterse en la historia entre su amiga y El Polaco. “Por ahora seguimos separados. Estamos recomponiendo la relación”, aseguró Silvina. Pero su amiga no pudo guardarse su opinión: “Yo quisiera que se separen. Me parece que están en distintas sintonías”. En la ronda de devoluciones, Ángel De Brito (6) observó “más relajada” a Silvina pero aseguró: “No me convenció lo que hicieron”. Paula Chaves (7) apreció: “Los trucos me encantaron, aunque las vi un poco dispersas”. Moria Casán (voto secreto) les dio el visto bueno: “La coreo estuvo muy bien lograda. Más cosas no podían hacer, me encantó lo que vi”. Y Marcelo Polino (5) concluyó: “Me gustó. En ningún momento se te fue la sonrisa, Silvina, eso estuvo lindo”. Total: 18 puntos.