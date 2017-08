Salsa, despedida y magia en la pista del Bailando: se despidió Pedro Alfonso y volvió Agustín Casanova

Pedro Alfonso se lució en su última gala junto a su reemplazante, Agustín de Márama. Además, “El mago sin dientes” cumplió su sueño como invitado.

PEDRO Y AGUSTÍN, DESPEDIDA Y BIENVENIDA

Marcelo dio comienzo a la última semana de salsa en trío y en primer lugar presentó a Pedro Alfonso, quien se despidió oficialmente de la pista del Bailando, acompañado por Flor Vigna y su reemplazante, Agustín Casanova. “¿Todo bien con Mica Viciconte? ¿Hay buena onda?”, le preguntó Marcelo a Flor. “Me hizo crecer mucho, porque yo soy medio ‘tontuela’”, sorprendió ella. Y explicó: “No quiero transmitir nada malo”. Por su parte, el líder de Márama confirmó con besos su romance con la bailarina Sofía González. “¿Es vergüenza o es por las fans?”, le consultó Ángel De Brito por su timidez para besarla. “Es la primera persona a la que le entrego algo de mí”, argumentó el cantante uruguayo. Su coreografía de “El Animal”, de Gente de Zona, tuvo muy buenas devoluciones del jurado. “Lo que me costó fue verlo a Agustín y a Flor como pareja. Pero lo van a ir trabajando con el tiempo”, sostuvo De Brito (8). “Me gustó mucho la coreografía. Yo sé que este equipo ensaya muchísimo. Agustín todavía no tiene el ritmo que tienen los chicos, pero eso se recupera rápido”, comentó Carolina “Pampita” Ardohain (8). “Te felicito por tu carrera y tu don de gente, Pedro. Sumar a Agustín fue la mejor elección. Hicieron una performance con mucha onda, ritmo y salsa”, destacó Moria Casán (voto secreto), quien reclamó un nuevo beso entre Agustín y Sofía. “Nos hemos divertido y nos hemos peleado, pero siempre hubo buena onda con Pedro. Me pareció raro lo del chiquitito”, completó Marcelo Polino (7). Total: 23 puntos. Antes de su retirada, Marcelo le dedicó a Peter unas sentidas palabras de despedida, y Agustín cantó “Nena”.

UN DEBUT MÁGICO

En segundo turno, Alejandro “Huevo” Müller y Roxana Cravero le dieron a “El mago sin dientes” el gusto de bailar “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz. Antes de la coreografía, el Mago cumplió su palabra y llevó pizza y champagne para todo el estudio. Luego, De Brito (1) encabezó la ronda de devoluciones sacando chispas entre Roxana y Yanina Latorre. “¿Cuánto ensayaron? Los resultados fueron pobres. Fueron lo peor de la ronda”, sentenció después. “Veo mejor a la pareja. Me imagino que el Mago estaba muy nervioso, pero voy a valorar su esfuerzo y su perseverancia”, dio la nota Pampita (10). “Fue la apoteosis del mal gusto, no paré de reírme. Me pareció glorioso lo que hicieron”, levantó el pulgar Moria (voto secreto). “Fue un disgusto. Si no bailaba, el Mago quedaba en la gloria. Que vuelva otra vez”, concluyó sin anestesia Polino (0). Total: 11 puntos.