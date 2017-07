Salsas para todos los gustos en el Bailando 2017

En el arranque del programa, Carolina “Pampita” Ardohain se presentó como invitada de Hernán Piquín y Macarena Rinaldi para bailar “Oye”, de Gloria Estefan, ante la presencia en vivo de su novio, Pico Mónaco, quien le llevó a Marcelo jamón de regalo. “Cuando estuve en Ibiza no me pude sacar la coreografía de la cabeza”, aseguró en la previa la habitual jurado. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (10) aprovechó para preguntarle: “¿Se van a casar con Pico? ¿Van a tener hijos?”. La pareja respondió al unísono: “Por ahora estamos disfrutando el noviazgo, no hay que quemar etapas”. En relación al baile, el periodista dio el visto bueno: “Me gustó mucho, fue brillante”. Griselda Siciliani (10), la reemplazante de Pampita, le dijo: “Se te ve mucho disfrutar de bailar, y eso es un placer. Se vieron algunos errores que seguramente en los ensayos no estuvieron, pero me encantó”. Moria Casán (voto secreto) felicitó a Pampita y aseguró: “Son un lujo”. En tanto, Marcelo Polino (10) completó un puntaje perfecto: “Es un lujo tenerte en la pista, Pampita. Valoro el riesgo de que salgas de la comodidad del jurado y te animes a bailar”. Total: 30 puntos.

UNA SALSA TROPICAL

En segundo turno, Gladys “La Bomba Tucumana” regresó a la pista tras su encontronazo con Mica Viciconte. “¿Te fuiste mal ayer?”, le preguntó Marcelo al saludarla. “Me quedé muy angustiada y triste, no estoy acostumbrada”, dijo al contar la agresión que sufrió de parte de los fans de Mica durante su retirada del estudio. Cuando pidió que la chica de “Combate” no siga en el certamen, De Brito la objetó y tuvieron un cortocircuito. Su invitada para la salsa fue Marixa Balli, quien contó detalles de su faceta como vendedora de ropa. Acompañadas de Facundo Arrigoni, realizaron una performance de “La salsa llegó”, de La Sonora Carruseles. “Me gustaría que disfrutes más del certamen, Gladys. Me gustó cómo bailó Marixa”, sostuvo De Brito (7). “Salvo el principio, me gustó mucho. Estuvieron divinos”, aprobó Griselda (9). “Trajeron alegría a la pista. Vi show y me encantó la presencia de Marixa”, rescató Moria (voto secreto). “Me gustó mucho Marixa. La Bomba no dio pie con bola”, finalizó Polino (5). Total: 21 puntos.