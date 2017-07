Segunda gala de salsa en trío en el Bailando 2017

Este martes 18 de julio, dos parejas le dieron continuidad al nuevo ritmo del certamen. Fede y Laurita, con Emilia Attias de invitada, se llevaron el mejor puntaje.

EMILIA ATTIAS, ENTRE FEDE Y LAURITA

Marcelo dio comienzo a la segunda gala de salsa en trío y la pareja que abrió la pista fue Federico Bal y Laura Fernández, quienes sumaron a Emilia Attias para su coreografía de “El carrito”, de Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez. “Está muy claro que quiere remontar la situación”, dijo la invitada sobre la actitud de Fede con Laurita en los ensayos. El hijo de Carmen Barbieri, por su parte, reveló un extraño pacto con su ex: “Tenemos una cláusula de no mirarnos la boca”. Ángel De Brito (10) encabezó la ronda de devoluciones con una sentencia: “Yo ya no creo que vuelvan. A Laurita la veo con más ganas de volver con Hoppe que con Fede Bal”. Y agregó: “Lo que hicieron hoy me encantó. Emilia estuvo increíble”. Para Carolina “Pampita” Ardohain (8) “fue un placer ver tanta elegancia”. Moria Casán (voto secreto) le preguntó a Fede Bal cómo vio el baile de Flor Marcasoli y le dio el visto bueno a su performance. En tanto, Marcelo Polino (7) comentó: “Me gustó mucho. Por ahí les faltó salsa, pero estuvo muy bien”. Total: 25 puntos.

RAMÓN FUE EL CONSUELO DESPUÉS DE NITO

En segundo turno, Consuelo Peppino y Agustín Reyero convocaron a Nito Artaza para bailar “Mi tierra”, de Gloria Estefan. El humorista entró al estudio caracterizado como el Chato Prada y contó cómo vivió su casamiento con Cecilia Milone. “Consuelo es divina y Agustín es talentosísimo. Con más ensayo hubiera salido mucho mejor”, consideró De Brito (5) a la hora de las devoluciones. “A Consuelo la vi muy preocupada por los pasos. No fue la que venía arrasando. Nito tiene que ensayar un poco más para que no le baje el nivel a los compañeros”, observó Pampita (5). Antes de los últimos puntajes, Marcelo invitó a Ramón, el novio de Consuelo, para que bailara con ella una cumbia. “Consuelo me sigue hipnotizando, nunca perdió el paso de salsa. Los mejores bailarines que vi hoy fueron Ramón y Consuelo”, aseguró Moria (voto secreto). “Me pareció un ladri lo que hizo Nito. Se podría haber aprovechado su humor”, concluyó Polino (4). Total: 14 puntos.