Tres nuevas parejas hicieron su estreno en el Bailando al ritmo de la música disco

Arrancó la segunda semana de disco en el Bailando 2017: Hernán Piquín obtuvo la mejor nota en lo que va del ritmo.

PIQUÍN, UNA DISCO DE EXCELENCIA

Marcelo dio inicio a la segunda semana del Bailando 2017 y la primera pareja en salir a la pista fue Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, quienes realizaron una coreografía de “Fleur east”, de Sax. El único bicampeón en la historia del Bailando contó cómo fue el episodio de tránsito que protagonizó la semana pasada y luego recibió las felicitaciones del jurado por su performance. “Sos el mejor. Es un lujo verte bailar, Hernán. Me gustó mucho la coreo”, señaló Ángel De Brito (10). “Tenía muchas ganas de verlos acá. Voy a tener que bajarles un puntito por ese truquito fallido”, sostuvo Carolina “Pampita” Ardohain (9). “Yo vi dos desperfectos. Después estuvieron divinos. Son una pareja con una gran dinámica”, comentó Moria Casán (voto secreto). “¡Qué bueno verlos acá de nuevo!”, exclamó Marcelo Polino (7), quien después apuró a Piquín: “¿Es verdad que no querías volver al Bailando porque estaba yo?”. Después de dudar unos instantes, el bailarín lo aceptó: “Sí. Y espero que este año no saques otro libro hablando de mí”. Total: 26 puntos.

EL SUEÑO DE BEATRIZ

A continuación se produjo el estreno de la primera participante “no famosa”. Elegida en un casting entre miles de mujeres, Beatriz Prandi, rosarina de 53 años, interpretó con Yuslandi Ortega “It’s raining men”, de Geri Halliwell. “¿Por qué me elegiste?”, sorprendió de entrada a Marcelo. “Por carisma y simpatía. Transmitís algo lindo”, le contestó el conductor. Después de la coreo, Beatriz no escondió su emoción y escuchó las devoluciones del jurado. De Brito (6) le dio la bienvenida: “Me encanta que estés disfrutando de este sueño y digas lo que pensás. Te vi muy alegre y muy simpática, aunque a la coreo le faltó un poco de impacto”. A Pampita (9) le gustó mucho la actitud: “Transmitiste mucha felicidad. Les faltó jugar con los tiempos musicales, pero hay que valorar lo que hicieron”. Moria (voto secreto) le pasó algunos tips y le dio su apoyo: “Estás elegida entre siete mil personas. Tu carisma golpeó muchísimo”. En cambio, Polino (3) no tuvo piedad: “Me gustó más el final que el principio. Bailaste bastante horrible, pero sos simpática y caradura”. Total: 18 puntos.

UNA PAREJA UNIVERSAL

En tercer turno, el actor Gastón Soffritti se presentó junto a su novia, Agustina Agazzani, para bailar “Can´t stop the feeling”, de Justin Timberlake. En la previa, la pareja contó la manera “cósmica” en que nació su amor. A la hora de las devoluciones, De Brito (6) expresó disconformidad: “No me gustó el baile. No fue fluido. Espero mucho más de todo”. Pampita (5) compartió la opinión: “Les faltó energía. Ni siquiera vi conexión entre los dos. Tiene que haber algo más. Sientan que la música los traspase”. Moria (voto secreto) también cuestionó la energía: “Estuvieron demasiado livianos. Tiene que haber otra calentura, más pasión”. Y Polino (3) concluyó: “No pasó nada. Quedó muy lavado, muy flojito”. Total: 14 puntos.