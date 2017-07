Tres nuevos tríos cerraron otra semana salsera

Este viernes 28 de julio, El Polaco, Yanina Latorre y Naiara Awada se presentaron con invitados en la pista del Bailando 2017. Acompañada de Cinthia Fernández, Nai obtuvo el mejor puntaje.

EL POLACO, SEPARADO Y ENSAYADO

La última gala de la semana comenzó con la presentación de El Polaco. Acompañado de Solange Báez y su invitada de turno, la contorsionista Belén Pouchan, el cantante realizó una coreografía de “Salsa con coco”, de La Cocoband. “¿Está saliendo con Silvina Luna? Porque ya nos estamos perdiendo”, le preguntó Marcelo de entrada. “La realidad es que no estamos juntos. No estamos peleados, pero estamos separados”, aseguró. Ángel De Brito (8) fue el primero en evaluar la coreo y observó: “Se nota que volviste a ensayar, Polaco. Todo lo que hace Belén es muy virtuoso, pero me encantó Solange, la rompió”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) comentó: “Lo que más me gustó fue que la pusieron a Belén de protagonista. El Polaco estuvo impecable. Estuvieron muy bien, muy parejos”. A Moria Casán (voto secreto) también le gustó muchísimo: “Fue una salsa muy dinámica, con mucho show. Estuvieron divinos”. Por su parte, Marcelo Polino (6) destacó: “Se nota que ensayaron, pero El Polaco tiene que mover más las caderas”. Total: 23 puntos. Antes de que el trío se retire de la pista, el nuevo coach de la pareja, el cubano Pablo Padrón, hizo una demostración de salsa.

YANINA Y CARMELA, SIN TANTA CONEXIÓN

Para su salsa, Yanina Latorre incorporó a Carmela Bárbaro, su compañera en el programa “Los Ángeles de la mañana”. Al lado de Carlos Bernal, juntas bailaron “La Bemba Colorá”, de Raquel Zozaya. En la previa, el padre de Carmela, el politólogo Julio Bárbaro, reveló la historia desconocida de su hija, a quien hace 25 años le diagnosticaron que nunca iba a poder bailar. Además, las compañeras de trabajo aclararon: “No somos amigas”. A la hora de las devoluciones, De Brito (4) puso el dedo en la llaga y Yanina “liquidó” a Chechu Bonelli y a Cristian Sancho: “Me aburren”. Respecto del baile, el periodista fue sincero: “No me gustó. No vi unión en el trío”. Pampita (5) coincidió: “No logré ver un trío conectado. Me faltó que se miren y se diviertan”. A su turno, Moria (voto secreto) remarcó: “Me faltó explosión. El que hacía el esfuerzo era Carlitos, a las chicas se las veía desprolijas”. En tanto, Polino (0) no tuvo piedad: “Fue un disgusto. No hubo conexión, para mí fue un loco”. Total: 9 puntos.

Yanina3 Yanina2 Yanina Polaco3 Polaco2 Polaco Nai y Cinthia3 Nai y Cinthia2 Nai y Cinthia

CINTHIA, BUENA INFLUENCIA PARA NAI

Nai Awada y Jorge Moliniers cerraron la noche acompañados por Cinthia Fernández, al ritmo de “La Gozadera”, de Gente de Zona. Antes de la coreo, las hijas de Cinthia volvieron a las andanzas con Marcelo. Por su parte, Nai reiteró su deseo de ser invitada a la mesa de Mirtha Legrand. “Quizás no me invita porque piensa que me llevo mal con mi tía Juliana”, conjeturó. Las devoluciones del jurado resultaron muy favorables. “Fue tu mejor gala, Nai. Nadie quería bailar con vos pero terminaste con la mejor opción, porque Cinthia te hizo lucir”, analizó De Brito (10). “Nai está bailando cada vez mejor. Tuvo mucha presencia escénica. Estuvo excelente, a la altura de Cinthia”, subrayó Pampita (9). “Me pareció una salsa bien explosiva. Nai está bailando cada vez mejor”, aseveró Moria (voto secreto). “Le hiciste muy bien a Nai, Cinthia. La coreo estuvo muy linda, sigan ensayando”, concluyó Polino (6). Total: 25 puntos.