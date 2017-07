Tres parejas sentenciadas en el Bailando 2017

Este viernes 14 de julio, se cerró la ronda de “una que sepamos todos”. El Polaco, Tyago Griffo y Beatriz Prandi quedaron en la cuerda floja.

En el arranque del último programa de la semana, Jey Mammon y Laura Oliva completaron la ronda de “una que sepamos todos” al ritmo de “Ilarié”, de Xuxa. Caracterizado como “Topu, el payaso asustador”, el humorista le regaló a Marcelo una serie de dibujos infantiles temáticos del Bailando. Su performance, que en la previa también tuvo la bendición de Xuxa mediante un video, encontró grandes devoluciones en el jurado. “Para mí tienen las mejores previas. Además bailaron con alegría, me gusta mucho este equipo”, sostuvo Ángel De Brito (voto secreto). Pampita (10) vio “un infantil muy bien logrado” y destacó: “No se equivocaron nunca, no hubo falencias”. Moria (10) quedó impactada: “No puedo creer lo que estás haciendo, Jey. Y la chica que te acompaña es divina. Me encantó lo que produjeron”. Por su parte, Polino (7) concluyó: “Me gusta mucho este equipo y sus previas”. Total: 27 puntos.

LA HORA DE LA SENTENCIA

Marcelo anunció que la reemplazante de Pampita y Moria mientras bailen la salsa en trío será Griselda Siciliani. Luego, conocidos los votos secretos de De Brito, aseguraron su continuidad en el certamen: Pedro Alfonso y Flor Vigna (30 + 10 = 40), Federico Bal y Laurita Fernández (26 + 10 = 36), Melina Lezcano y Joel Ledesma (18 + 4 = 22), Sol Pérez y Fernando Bertona (27 + 8 = 35), Freddy Villarreal y Soledad Bayona (20 + 4 = 24), Gastón Soffritti y Agustina Agazzani (20 + 7 = 27), Chechu Bonelli y Facundo Insúa (27 + 8 = 35), José María Muscari y Noelia Marzol (25 + 7 = 32), Jey Mammon y Laura Oliva (27 + 7 = 34), Silvina Luna –quien aseguró que su separación de El Polaco es “definitiva”– y Leandro Nimo (21 + 8 = 29), Naiara Awada y Jorge Moliniers (21 + 7 = 28), El Dipy y Rocío Pardo (24 + 6 = 30), Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini (21 + 6 = 27), Huevo Müller y Roxana Cravero (18 + 5 = 23), La Chipi y Mauro Caiazza (20 + 7 = 27), Christian Sancho y Nina Iraolagoitia (21 + 4 = 25), Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Arrigoni (22 + 8 = 30), Consuelo Peppino y Agustín Reyero (22 + 5 = 27), Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (23 + 8 = 31), Lourdes Sánchez –quien fue notificada por Marcelo de que el Chato Prada, en vez de bailar salsa con Consuelo, bailará “merengue en familia” con ella– y Gabo Usandivaras (27 + 10 = 37), Nancy Pazos –quien tuvo un duro “careo” con Moria al final del programa– y Cristian Ponce (20 + 7 = 27), y Yanina Latorre y Carlos Bernal (16 + 5 = 21).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (20 puntos): Beatriz Prandi y Yuslandi Ortega (14 + 3 = 17), Tyago Griffo y Barby Silenzi (15 + 4 = 19), y El Polaco y Solange Báez (13 + 2 = 15). Por falta de tiempo recién bailarán el duelo el próximo lunes, cuando finalmente se defina la tercera pareja eliminada del certamen.