Trío de tríos en otra noche de salsa en el Bailando 2017

Tres parejas se presentaron en la pista con invitados. Chechu Bonelli y Facundo Insúa, junto a Jimena Barón, obtuvieron la nota más saliente.

JEY IMPROVISÓ COMO GALÁN

Marcelo abrió el programa con saludos por “el día del amigo” y luego le dio la bienvenida a Paula Chaves, quien reemplazará a Pampita en el jurado hasta el lunes. Jey Mammon y Laura Oliva abrieron la gala acompañados por Lucía Galán, con una coreografía de “Pega la vuelta” versionada por Marc Anthony & Jennifer Lopez. En la previa y después de la coreo, la integrante de Pimpinela improvisó un dueto con Jey. “Es un placer tenerte acá. Por fin una estrella de verdad”, aseguró Ángel De Brito (5) a la hora de las devoluciones. “No me gustó el inicio ni el final de la coreo. La mejor fue Lucía”, consideró luego. En su debut en su nuevo rol, Paula (7) señaló: “A mí el arranque me gustó. Me pareció una muy buena performance, dinámica y divertida”. Moria Casán (voto secreto) coincidió: “El adagio del comienzo fue muy difícil. Estuvo muy bien Lucía. No me mataron, pero me gustó”. Por su parte, a Marcelo Polino (7) le encantó: “Lucía estuvo impresionante. A mí me gustó la propuesta”. Total: 19 puntos.

JIMENA APORTÓ SU SALSA

En segundo turno, Chechu Bonelli y Facundo Insúa convocaron a Jimena Barón para bailar “La salsa la traigo yo”, de La Sonora Carruseles. Antes de la coreo, la actriz le contó a Marcelo cómo marcha su noviazgo con el tenista Juan Martín Del Potro y recordó con Chechu sus tiempos de “botinera”. Luego, De Brito (8) le dio la bienvenida a Jimena y aseguró: “Bailaron increíble, aunque algunos trucos salieron desprolijos”. Paula (6) opinó en el mismo sentido: “Vi algunas cosas desprolijas, pero en general me encantó”. Moria (voto secreto) sostuvo: “Facu se las comió a las dos. Esta vez no te vi tan bien, Chechu”. Y Polino (6) compartió la visión de Moria y subrayó: “Jime siempre me encanta en esta pista”. Total: 20 puntos.

UNA SALSA QUE DIVIDIÓ AGUAS

La tercera pareja de la noche, Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, tuvo como invitado a Rulo de CQC, con quien bailó “Quimbara”, de DLG. El matrimonio cumplió la promesa de traer picada y Rulo bromeó sobre las ocasiones en que estuvo cerca de entrevistar a Marcelo. “Me sorprende cómo está avanzando Nicolás. Y Rulo zafó bien”, afirmó De Brito (7). “Fue una bomba, estuvo tremendo. Hubo armonía y alegría”, destacó Paula (10). “Nico está agarrando todos los tips. Todavía falta un poquito más de fuerza y determinación, pero me gustó muchísimo”, valoró Moria (voto secreto). Por último, Polino (0) le bajó el pulgar a Rulo: “Mucha onda, pero sólo puede bailar en un cumpleaños”. Ofuscados por el puntaje, Rocío y Nicolás le pidieron explicaciones a Polino, quien no cambió su parecer: “Los respeto como familia, pero el hecho artístico me pareció un cero”. Total: 17 puntos.