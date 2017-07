Un cierre de semana incendiario

Marcelo dio inicio a la segunda gala de “Una que sepamos todos” y La Chipi salió a la pista para bailar junto a Mauro Caiazza “Mi perro dinamita”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “¿Es verdad que su marido tiene permitidos?”, le preguntó Marcelo a la mujer de Dady Brieva. “Sólo con Susana Giménez”, aclaró ella. Marcelo quiso saber a quién elegiría para su “permitido”. Y La Chipi se la jugó: “Rodrigo de la Serna”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) destacó la puesta de escena “y el arte de pantallas”, y deslizó que el romance entre Susana y Dady “ya pasó”. A Carolina “Pampita” Ardohain (8) no la convenció la propuesta: “Son gustos personales, de la parte técnica no tengo nada que decir”. Moria Casán (7) se refirió a La Chipi: “Algo te pasa. Estás como caliente y de pronto te enfriás. Creo que tenés un conflicto existencial. La coreo me gustó, pero tuvo mucho rebusque”. Marcelo Polino (5) también puso reparos: “Estuvo muy bien bailado, pero el cuento estuvo mal contado”. Total: 20 puntos.

LA CHICA DEL MOMENTO

A continuación, Sol Pérez y Fernando Bertona se presentaron para bailar “María”, de Ricky Martin. En la previa, “la chica del tiempo” aseguró que su pelea con Mimi ya quedó atrás y mandó al frente a Fede Hoppe: “¿Macarena no es su novia?”. De Brito (voto secreto) fue el primero en dar su devolución: “Me gustás, Sol, sos una muy buena participante. Tenés algo que te distingue y es que te bancás ser sex symbol”. El periodista también dio pie a que Sol recuerde la trágica muerte de su abuela. Pampita (10) también regaló halagos: “Sol sale a la pista y arrasa, no importa qué ritmo sea. Desde el primer baile vino a matar”. Moria (10) quedó anonadada: “No puedo creer que esta sea tu primera vez en el certamen. Sos una vedette de diez años de oficio. Sos una revelación absoluta”. En tanto, Polino (7) completó: “Me encantó el baile y me encanta que estén acá”. Total: 27 puntos.