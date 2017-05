La más reciente caída de WhatsApp

En la tarde de este miércoles la red de mensajería instantánea WhatsApp dejó de funcionar. La aplicación estuvo detenida por dos horas.

Durante todo el tiempo que la aplicación no estuvo funcionando, la empresa no se pronunció. “El CEO de la empresa no utiliza demasiado las redes sociales. A partir de la caída de febrero 2014 nunca más la empresa dio explicaciones”, contó el coordinador de Teledoce.com Gustavo Gallino.

En las regiones donde se hicieron más denuncias por la falta de funcionamiento fue en Brasil, Argentina, México, la costa este de Estados Unidos, España y Europa Central. WhatsApp es una empresa que acumula más de 1.200 millones de usuarios.

Sin embargo, esta reciente caída no fue la más grande. En 2014 fue que ocurrió la caída más grande, tres días luego de que la red social Facebook comprara la empresa por 19.000 millones de dólares. En ese entonces el servicio estuvo caído por cuatro horas.

Ese mismo año hubo tres caídas más. Sin embargo, los usuarios encontraron alternativas de mensajería como Telegram- la empresa rusa que fue pionera en el encriptado de mensajes-, el Messenger de Facebook y los clásicos mensajes de texto SMS.