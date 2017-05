El ícono del rock grunge Chris Cornell falleció a los 52 años

El cantante Chris Cornell, pionero del rock grunge y voz principal del grupo Soundgarden, murió luego de una presentación en Detroit, informaron este martes medios estadunidenses.

Además de Soundgarden, Cornell, de 52 años, alcanzó fama como líder de otra popular banda de rock, Audioslave, y fue miembro del “supergrupo” de rock Temple of the Dog.

La revista Variety dijo que Cornell murió después de actuar el miércoles en el Fox Theater de Detroit, Michigan, la última parada en la gira nacional de Soundgarden.

El cantante y letrista ganador de un Grammy había nacido en Seattle, la cuna del rock grunge, en el estado de Washington.

En 1984 cofundó Soundgarden, una de las cuatro bandas insignas del movimiento grunge junto con Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam.

Después de participar en Temple of the Dog, a principios de los 2000, junto a tres exmiembros de Rage Against The Machine, Cornell creó la banda Audioslave.

En 2006 interpretó “You know my name”, canción principal de la película de James Bond “Casino Royale”.

El grunge, inspirado por el nihilismo del punk y el heavy metal, gozó de gran popularidad entre 1991 y 1994, año en el que Soundgarden obtuvo el primer lugar en la clasificación de álbumes en Estados Unidos con el opresivo “Superunknown”.

La causa de su muerte no fue informada.

AFP