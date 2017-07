Falleció el actor y dramaturgo Sam Shepard

A los 73 años, el artista murió a causa de complicaciones de una esclerosis lateral amiotrófica.

El célebre actor y prolífico escritor Sam Shepard, que plasmó en sus obras el lado oscuro de las familias estadounidenses, falleció debido a complicaciones de una esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedad de Gehrig, a los 73 años.

Alto, delgado y atractivo a la manera de un “cowboy” renegado, Shepard “falleció en su rancho de Kentucky el jueves 27 de julio de complicaciones con ELA”, una enfermedad neurodegenerativa, dijo Chris Boneau, portavoz de la familia, en un comunicado.

“Estaba con su familia en el momento de su muerte”, añadió el vocero, que pidió respetar la privacidad de sus tres hijos y de sus dos hermanas.

Shepard escribió 44 obras de teatro, libros de cuentos cortos, ensayos, memorias y hasta una canción de 11 minutos con Bob Dylan, “Brownsville Girl”, en 1986. También fue nominado a un Óscar como actor secundario por el filme “The Right Stuff” (“Los elegidos de la gloria”, 1983).

Ganó un Pulitzer a la mejor obra teatral en 1979 por su obra “Buried Child”, y fue nominado otras dos veces al Pulitzer de las tablas.

Fue asimismo coguionista del filme de Wim Wenders “Paris, Texas”, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1984, de “Fool for Love” para el director Robert Altman y de “Zabriskie Point” para Michelangelo Antonioni.

Uno de sus roles más recientes fue en la serie de Netflix “Bloodline”.

– El lado más oscuro –

Sus líricas obras están pobladas por personajes en los márgenes de la sociedad y cuentan el lado más oscuro del “sueño americano”, a veces con dosis de surrealismo y de humor.

“En mi opinión, el tiempo dirá que fue una de las voces más significativas de Estados Unidos, que contó la historia de Estados Unidos con una profunda percepción y con un oído para la expresión de nuestras esperanzas y miedos más profundos”, dijo a la AFP Gary Grant, profesor de teatro en la Universidad Bucknell que ha dirigido varias de sus obras.

“Sam Shepard es un grande”, escribió Beau Willimon, creador de la versión estadounidense de la serie televisada “House of Cards”.

“Esos ojos han visto mucho y escribió lo que veía con una honestidad valiente y atemporal”, añadió.

Nacido el 5 de noviembre de 1943 en Illinois, Shepard tuvo junto a sus dos hermanas una vida nómada, mudándose de una base militar a otra porque su padre era militar. Su madre era maestra.

La relación con su padre, un expiloto de caza de la Segunda Guerra Mundial, alcohólico, muy violento y extremadamente machista, marcó profundamente su vida y su obra.

“Aunque intentes no parecerte a tu padre, no puedes evitarlo”, dijo Shepard al diario The New York Times en 2016. “Encuentras estos pedazos en ti que van más allá de lo psicológico, más allá de lo que piensas que puedes controlar. Y de repente eres tu padre”.

Shepard se graduó de un liceo en Duarte, California, donde ya escribía poesía y actuaba, además de trabajar en un establo y en una estancia con caballos.

Comenzó a estudiar agricultura en la universidad, pero abandonó los estudios para unirse a un grupo teatral itinerante y llegó a Nueva York en autobús a comienzos de los años 60. No tenía dinero -según la revista New Yorker vendió su sangre una vez para comprarse una hamburguesa- y comenzó a escribir obras de teatro, asociándose al movimiento Off Broadway.

Fue amante de la cantante Patti Smith y compartió su vida durante más de tres décadas con la actriz Jessica Lange, con la cual tuvo dos hijos en los años 80. Ya había tenido un hijo con su primera esposa, la actriz O-Lan Jones, en 1970.

Compartió escena en la pantalla grande con Lange varias veces, sobre todo en la brillante “Frances” -donde es Lange la que interpreta a una madre y ama de casa alcohólica, esposa de un militar- y en “Fool for love” (adaptada de una de sus obras de teatro).

La pareja fue considerada durante largo tiempo como una de las más glamorosas de Hollywood, aunque los dos siempre mantuvieron un bajo perfil y preferían la intimidad de su hogar a los focos de la capital del cine.

Shepard se mantuvo siempre ausente de las redes sociales pero estaba muy implicado en la enseñanza. Enseñaba regularmente escritura de guiones teatrales en universidades, talleres, festivales y seminarios, y fue electo a la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 1986.+

