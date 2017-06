George Clooney y su esposa tuvieron gemelos

El actor de Hollywood recibió a Ella y Alexander en Londres.

George y Amal Clooney dieron la bienvenida a sus gemelos, Ella y Alexander, este martes por la mañana en Londres, informó el agente de la estrella de Hollywood a la AFP, quien también dijo que la madre y los recién nacidos están bien.

“Esta mañana Amal y George dieron la bienvenida en sus vidas a Ella y Alexander Clooney”, dijo Stan Rosenfeld en nombre de la pareja.

“Ella, Alexander y Amal están sanos, felices y muy bien”. “George está sedado y debería recuperarse en pocos días”, bromearon los jóvenes padres, según el agente.

La estrella de cine, de 56 años, y la reputada abogada y defensora de los derechos humanos, de 39 años, se casaron en 2014 en el prestigioso entorno de Venecia poniendo así fin a la reputación de soltero empedernido de George, y desde entonces forman una de las parejas más glamurosas del planeta.

“Todo el mundo está bien, estamos en las nubes”, dijo a la AFP Baria Alamuddin, la madre de la abogada, que llegó a la maternidad hospital pocas horas después del alumbramiento.

“Ha sido un nacimiento fabuloso, todo ha salido muy bien. Los bebes son bonitos y están bien”, explicó.

El padre de Amal, Ramzi Alamuddin, también se mostró radiante. “Están sanos, todo es perfecto”, dijo desde Beirut, donde vive. “Estoy feliz por ellos. George y Amal serán unos padres excelentes”.

Alamuddin, que habló por teléfono con su hija tras el parto, dijo que esperaba visitarlos en Londres próximamente.

Son los primeros hijos de la pareja que no había comunicado apenas el embarazo de la abogada, anunciado el pasado mes de febrero tras un soplo de un amigo de la familia.

Al recoger un César de honor en París a finales de febrero, el actor dijo estar “muy orgulloso” de su esposa Amal y “excitado sobre los próximos años, y particularmente sobre los próximos meses”. “Te quiero” dijo entonces a Amal Clooney, cuyo vestido blanco dejaba entrever su vientre redondeado.

La pareja Clooney se ha mantenido desde entonces alejada, pasando la mayor parte de su tiempo en su propiedad cerca de Londres.

George Clooney encarna todo el glamour hollywoodense y ha recibido numerosos premios, especialmente el Óscar a mejor actor secundario por su papel en “Syriana” en 2006, y el Óscar al mejor productor por “Argo” en 2013.

– Sex-symbol internacional –

Actor, director y productor, George Clooney estuvo casado con la actriz Talia Balsam entre 1989 y 1993, cuando interpretaba papeles secundarios, antes de su éxito en la serie “Urgencias”, que le propulsó al rango de sex-symbol internacional.

Desde entonces ha rodado seis veces con Steven Soderbergh, particularmente “Ocean’s Eleven”, “Ocean’s Twelve”, “Ocean’s 13” y “Solaris”, y cuatro veces con los hermanos Coen (“O’Brother”, “Intolerable cruelty”, “Burn after reading” y “Hail, Caesar!”).

Además ha dirigido varias películas como “Confessions of a Dangerous Mind”, “Good night and good luck”, “The Ides of March” y “Suburbicon”, que se estrenará en 2017.

Jurista internacional de larga melena castaña, Amal Alamuddin trabajó en 2004 en el Tribunal Internacional de Justicia, y entre sus clientes se encuentran la exprimera ministra ucraniana, Iulia Timochenko, o el fundador australiano de Wikileaks, Julian Assange.

Desde su boda, Amal Clooney ha abanderado la defensa de varias causas mediatizadas como la posible restitución a Grecia de los frisos del Partenón expuestos en Londres, la defensa del periodista canadiense de Al Jazeera, Mohamed Fahmy; la defensa del expresidente de las islas Maldivas Mohamed Nasheed, derrocado en 2012, o la causa de las mujeres yazidies, perseguidas por el grupo yihadista Estado Islámico.

Amal nació en Líbano y su familia se instaló en Gran Bretaña cuando ella tenía tres años.

(AFP)