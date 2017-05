Un grupo de hackers ingresaron a los servidores de posproducción de la compañía de medios y pidió un rescate.

Un grupo de hackers ingresó sin permiso a una editora de la empresa audiovisual y exigió un rescate millonario a cambio de no filtrar episodios de estreno de la exitosa serie carcelaria “Orange is the New Black”.

Netflix no accedió y entonces se soltó la más reciente temporada, que se iba a estrenar en junio de 2017.